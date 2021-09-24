Що нового в Windows 11 і як безкоштовно отримати її на свій комп’ютер?

5 жовтня виходить Windows 11: як оновити систему безкоштовно

Зовсім недавно компанія Microsoft замінила "Пошту" і "Календар" однією більш універсальною і корисною програмою Outlook. Загальні відгуки про це оновлення були більш ніж позитивними.

"Телеграф" проаналізував новину на сайті News.Yahoo і розповідає про те, як оновити операційну систему до нової версії ОС Windows 11 на своєму ПК.

Компанія Microsoft офіційно оголосила про вихід Windows 11. Старт оновлення намічений на 5 жовтня. Довгоочікуване оновлення для Windows 10 буде доступно у вигляді безкоштовної послуги для деяких існуючих систем. Також в недалекому майбутньому очікується вихід декількох продуктів, спеціально розроблених для нової "операційки".

Багато користувачів отримають миттєвий доступ до оновлення 5 жовтня. Microsoft буде випускати оновлення Windows 11 хвилеподібно. Залежно від вашого пристрою ваше очікування може тривати від кількох днів до кількох місяців, перш ніж оновлення буде завантажено на ваш ноутбук.

"Ми витягли величезну кількість уроків з Windows 10 і ми хочемо бути впевнені, що надаємо вам найкращі можливості", — сказав Аарон Вудман, генеральний менеджер з маркетингу Windows в Microsoft, — "Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям буде запропоновано безкоштовне оновлення до Windows 11 до середини 2022 року".

Що потрібно для оновлення ПК до Windows 11

Microsoft опублікувала докладні вимоги до обладнання для Windows 11 перед її запуском в кінці цього року. Якщо ваш комп’ютер не відповідає вимогам, не турбуйтеся — Windows 10 буде отримувати підтримку до 14 жовтня 2025 року.

Процесор з тактовою частотою 1 ГГц з двома або більше ядрами

64-бітна сумісність

4 ГБ оперативної пам’яті

64 ГБ пам’яті

Графічний процесор, сумісний з DirectX 12

UEFI, прошивка системи з підтримкою безпечного завантаження

TPM версії 2.0

Дисплей з роздільною здатністю 720p або вище.

Інтернет-з’єднання

Команда розробників також згадала, що необхідно переконатися, що ви використовуєте Windows 10 версії 20H1 або більш пізньої версії, щоб ваше оновлення до Windows 11 пройшло ідеально.

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Якщо всі перераховані вище специфікації виглядають безглуздо, просто знайте, що більшість ПК молодше чотирьох років будуть сумісні з Windows 11. Microsoft також планує в найближчому майбутньому запустити додаток PC Health Check, який проаналізує вашу систему і дозволить вам дізнатися, чи зможете ви оновитися до Windows 11 .

Як перейти на Windows 11 безкоштовно

Оновлення з Windows 10 до Windows 11 буде відбуватися в тому ж форматі, що і попередні оновлення системи. Зокрема, щоб зробити процес абсолютно безболісним, використовується програмний продукт Windows Update, встановлений на всіх системах Microsoft.

Ось як безкоштовно оновити Windows 10 до Windows 11:

Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія Windows 10.

Переконайтеся, що ваш комп’ютер сумісний з апаратними вимогами Windows 11.

Переконайтеся, що ваш комп’ютер підключений до Інтернету.

Коли оновлення Windows 11 буде готове для вашої системи, ви отримаєте повідомлення від програми служби Windows Update.

Якщо ви не отримуєте повідомлення, ви можете знайти нову ОС, відкривши службу Windows Update і вибравши "Перевірити наявність оновлень".

Дочекайтеся завершення завантаження — і насолоджуйтеся Windows 11!

Пам’ятайте — Windows 11 розгортається поетапно, і Microsoft сподівається охопити всі відповідні системи до середини 2022 року. Якщо ви не отримаєте повідомлення на той час, переконайтеся, що ваша система відповідає мінімальним вимогам для ОС — в іншому випадку вам доведеться вручну завантажити його в вашу систему

Що нового в Windows 11?

Windows 11 — це не наступний крок оновлення Windows 10, а повністю переосмислено ПО. Від нового призначеного для користувача інтерфейсу до інтеграції додатків Android — ось чому вам має сподобатися безкоштовне оновлення.

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• Перероблений інтерфейс: крім базового оновлення (що включає більш світлі кольори і більш чіткі лінії), меню "Пуск" переміщено з нижнього лівого кута в середину екрану. Ви зможете перемістити його назад у вихідне положення, але Microsoft вважає, що нове положення доступніше і займає центральне місце в дії.

• Програми для Android: деякі додатки для Android можна буде використовувати в Windows 11, включаючи Twitter, Disney + та інші. Ви знайдете їх в списку в магазині Microsoft Store, адже користувачі Windows давно наполягають на реалізації цієї функції.

• Оновлення команд: команди не тільки приєднуються до панелі завдань Windows 11, але і зазнають величезної переробки призначеного для користувача інтерфейсу. Оскільки так багато людей працюють з дому, оновлене програмне забезпечення може бути найзахоплюючою частиною оновлення.

• Створено для ігор: Microsoft сподівається поліпшити ваші ігрові можливості за допомогою Windows 11, пропонуючи такі функції, як DirectStorage, Auto HDR і вбудовану підтримку додатка Xbox.

Багато інших функції ПО також порадують вас. Повний виклад функцій Windows 11 можна знайти на її офіційному сайті. З огляду на те, що це безкоштовне оновлення, 5 жовтня має стати захоплюючим днем для користувачів Windows.

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