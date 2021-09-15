IPhone 13 вже застарів: смартфони Apple відстають від Android на роки — чи помітить це покупець?

Компанія Apple знову спробує заробити космічні суми на нових iPhone, які майже нічим не відрізняються від смартфонів річної давнини

Довгоочікувана для багатьох людей по всьому світу презентація нових продуктів компанії Apple відбулася. Любителі «яблук» побачили та прицінилися до нових гаджетів — а це, нагадаємо, iPad і iPad mini, смартгодинник Apple Watch 7 і, зрозуміло, лінійка iPhone 13, в тому числі версії mini та Pro Max.

Як водиться, презентація саме смартфона породила масу мемів і жартів в соцмережах в перші ж години. І, треба сказати, що причиною стала не тільки зовнішня схожість 13-го "айфона" зі своїм попередником 12-й серії. Насправді iPhone 13 знову оживляє одне з найактуальніших технологічних питань наших днів — навіщо переплачувати кілька сотень доларів за мобільний телефон, який за своїми характеристиками не перевищує і навіть у чомусь поступається дешевшим конкурентам?

iPhone 13 — що нового?

Для початку нагадаємо основне — характеристики представленого смартфона компанії Apple.

У звичайній моделі екран покритий Ceramic Shield і світить він на 28% яскравіше. Процесор тепер — A15 Bionic. Це 5 нанометрів, 6 ядер ЦПУ і 4 ядра графічного процесора, що дозволило розігнати смартфона в порівнянні з 12-м на 50%, а графіку — на 30%. Навряд чи ми можемо уявити собі, що це таке, але телефон тепер зможе виконувати 15,8 трильйона операцій в секунду.

Великий упор зробили на камеру, яких у звичайній версії дві. На 47% більше світла тепер здатна накопичувати основна широкоугольна камера, розмір пікселя — 1,7 мікрона. І що важливо, тепер в «Айфон 13» і «Айфон 13 міні» є оптична стабілізація, яка раніше була доступна тільки в Pro Max версії.

З нововведень — режим Cinematic Mod для знімання відео. Apple тепер робить більший упор на відеоможливості камери. І на цьому тлі витривалішою стала батарея, яка в iPhone 13 працює на 2,5 години довше в порівнянні з iPhone 12.

Що стосується Pro-версії, то тут з цікавого — екран з підтримкою частоти відновлення 120 Гц — це рівно у два рази більше, ніж у попередніх поколінь.

Старі питання до нового iPhone

На цьому, мабуть, все. Основний висновок — компанія Apple знову спробує виїхати на безмежній любові своїх шанувальників і продати їм ті ж iPhone 12 з мінімальними змінами і... неприємною ціною. Так, коштувати новий iPhone 13 mini буде від $699 за модель зі 128 гігабайтами пам’яті, iPhone 13 — від $799 (128 гігабайтів). Версія Pro в базовому варіанті стартує від $999 без урахування податків, iPhone 13 Pro Max обійдеться вже мінімум в $ 1099.

«Все, в принципі, було відомо заздалегідь. Дизайн один в один з попереднім поколінням, тільки камера знаходиться тепер по діагоналі, а чубчик став на 20% вужчим. І це дивно, тому що він все ще гігантський, але тепер більш китайський, чи що. Про сенсори FaceID нічого нового не сказали. Є нові кольори, але в цілому колірна палітра у нового «Айфона» невиразна. Більш того, я постійно плутаю iPhone 12 та iPhone 13. Чому? Та тому що вони схожі, прямо до змішання», — міркує на своєму каналі популярний YouTube-блогер Wylsacom.

Камера

Але дизайн — мабуть, останнє, що буде цікавити більш-менш просунутих користувачів смартфонів. Питання, перш за все, виникають до технічних характеристик. Візьмемо, наприклад, камеру, якою так пишається Apple. Вона справді стала краще шляхом довгоочікуваного релізу макрорежиму і триразового оптичного зуму. Інша річ, що в Android-смартфонів вже давно реалізовано макрооб’єктів, а зум досягає 10-кратного. Таким може похвалитися, наприклад, смартфон Oppo Reno за 670 доларів.

Є й гібридні рішення по камері, як у того ж Galaxy S21 за 788 доларів. Апарат дозволяє використовувати й оптичний і цифровий зум в парі, за рахунок чого зростає дальність наближення.

Екран

Йдемо далі. Apple пишається своїм новим екраном з частотою 120 Гц. Але ж ще торік в Samsung Galaxy S20 з’явилася підтримка 120-Герцевого режиму, яка перекочувала в Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z Fold3. Мало того, є ряд далеко не флагманських смартфонів з екраном в 90 Гц. Приклад — цілком собі бюджетний Google Pixel 4 за 480 доларів. Або Xiaomi Redmi Note 10 Pro, який і зовсім заявляє 120-герцовку при ціні в 330 доларів.

Акумулятор

Про акумулятор і говорити не доводиться. Так, американці заявляють, що тепер їх смартфони будуть працювати на 2-2,5 години довше. Але це все одно не йде ні в яке порівняння з практично будь-яким сучасним флагманом Android і багатьма бюджетними. Наприклад, Samsung M31s за 300 доларів може вразити уяву середньостатистичного користувача iPhone своєю батареєю на 6000 мАг. А це, на секундочку, можливість заряджати смартфон один раз на 2-3 дні при активному використанні.

Процесор

Чим дійсно крутий iPhone 13, як, втім, і всі смартфони Apple останніх поколінь — це швидкодія. Новий процесор A15 Bionic працює на 50% швидше, ніж практично будь-який конкурент на ринку і цьому охоче віриш.

«Новий процесор? Кажуть, що він на 50% швидше, ніж конкурент. Чудово, але навіщо він потрібен? Мені й A14 Bionic незрозуміло чим завантажувати», — зауважує блогер Wylsacom.

І дійсно, Apple з року в рік продовжує нагадувати, що операційна система iOS працює безперебійно і плавно. Але річ у тому, що в Android вже багато років помітних проблем в роботі немає. Операційка від Google справно функціонує і на бюджетних смартфонах, і на флагманах.

Висновок: чи вартий iPhone того?

У сухому залишку ми знову маємо вже до болю знайому історію — Apple пропонує жахливо дорогий в порівнянні з Android-флагманами смартфон, посилаючись на якість. Але в реальності конкуренти вже давно наздогнали, а подекуди й перегнали «айфони» в плані якості та технологічності. А «фішки», якими спробувала на цей раз здивувати компанія на тлі деяких китайських флагманів виглядають просто безглуздо.

«Новий режим Cinematic Mod? В принципі, прикольно, але по факту це фішка заради фішки. Я впевнений, що подібне можна реалізувати й на старих "айфонах" за допомогою додатків з AppStore. Жахливий лайтнінг залишився, який не дозволяє тобі нормально перекинути файли. Ти назнімав собі 100 гб відео, а як їх обробляти? Apple говорить, що iPhone дозволяє знімати й обробляти всі прямо в пристрої, але це таке собі... Оновили екран, він став більш яскравим. І за великим рахунком це все зміни, причому багато речей притягнуті за вуха, — резюмує Wylsacom. — В цілому, щоб ви розуміли — це той самий iPhone 12, зовсім трохи доопрацьований. Зараз все будуть сміятись над «айфоном», мовляв, варто було чекати стільки років, щоб зробити те, що було 3 роки тому в Android? Потрібно, звичайно, тестувати, але слабенько вийшло. Apple мовчала майже рік і ось тобі, будь ласка. Можливо, причина в пандемії. Непроста ситуація з постачанням компонентів та інші проблеми... Але від Apple завжди чекаєш чогось більшого».

Справді, можливо, Apple час нарешті присвятити рік роботи не сумнівним «фішкам» і поліпшенню процесора, який неможливо задіяти по повній, а вирішити недоліки, які ніяк не дозволяють назвати iPhone ідеальним телефоном? Або, на худий кінець, можна хоча б спробувати спуститися з небес на землю в плані цін? Але добре відомо, що споживач голосує за товар доларом — і поки що люди по всьому світу будуть готові віддати цілу зарплату за новий телефон, навряд чи тенденція якось зміниться.