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Новий iPhone 13 породив масу мемів і жартів: найкраще

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з презентації Новина оновлена 15 вересня 2021, 09:07
Кадр з презентації

Користувачі намагалися перевершити один одного в красномовстві і символах.

Нова версія iPhone, яку 14 вересня презентувала корпорація Apple, стала героєм жартів як в українському і російському сегменті Інтернету, так і за кордоном.

Користувачі жартували на тему того, що він подібний з попередньою версією, а також, що власникам попередніх моделей більше нічим хвалитися.

"Нічим хвалитися"
"Нічим хвалитися"
"Новинка" для користувачів 12 iPhone
"Новинка" для користувачів 12 iPhone

Мем про iPhone-13 з сорочкою або схожою одягом став одним з найпопулярніших в мережі.

Окрему порцію жартів у користувачів викликала ціна нового "Айфона" версії Pro — 999 доларів США. За поточним курсом це понад 26 тисяч гривень.

Мем "нирка за iPhone"
Мем "нирка за iPhone"
Жарт про спосіб оплати за iPhone
Жарт про спосіб оплати за iPhone

Те, як користувачі будуть заробляти на новинку від "Еппл" породило багато мемів на "постільну" тематику.

Відзначимо, що вартість звичайного 13-го "Айфона" оцінена в 699 доларів США — понад 18 тисяч гривень. Жарти користувачів над новинкою техніки не обмежилися вартістю.

"У тебе його теж не буде"
"У тебе його теж не буде"

У новій моделі "Айфона" довше тримається заряд батареї, а скло більш міцне — стверджують творці.

Раніше "Телеграф" писав, що крім презентації нового смартфона, Apple презентувала і смарт-годинник. Його також зробили міцніше.

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