Новий iPhone 13 породив масу мемів і жартів: найкраще
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Користувачі намагалися перевершити один одного в красномовстві і символах.
Нова версія iPhone, яку 14 вересня презентувала корпорація Apple, стала героєм жартів як в українському і російському сегменті Інтернету, так і за кордоном.
Користувачі жартували на тему того, що він подібний з попередньою версією, а також, що власникам попередніх моделей більше нічим хвалитися.
Мем про iPhone-13 з сорочкою або схожою одягом став одним з найпопулярніших в мережі.
Окрему порцію жартів у користувачів викликала ціна нового "Айфона" версії Pro — 999 доларів США. За поточним курсом це понад 26 тисяч гривень.
Те, як користувачі будуть заробляти на новинку від "Еппл" породило багато мемів на "постільну" тематику.
Відзначимо, що вартість звичайного 13-го "Айфона" оцінена в 699 доларів США — понад 18 тисяч гривень. Жарти користувачів над новинкою техніки не обмежилися вартістю.
У новій моделі "Айфона" довше тримається заряд батареї, а скло більш міцне — стверджують творці.
Раніше "Телеграф" писав, що крім презентації нового смартфона, Apple презентувала і смарт-годинник. Його також зробили міцніше.
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