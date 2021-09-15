Новый iPhone 13 породил массу мемов и шуток: лучшее

Пользователи старались превзойти друг друга в красноречии и символах.

Новая версия iPhone, которую 14 сентября презентовала корпорация Apple, стала героем шуток как в украинском и русском сегменте Интернета, так и за рубежом.

Пользователи шутили на тему того, что он схож с предыдущей версией, а также, что владельцам предыдущих моделей больше нечем хвастаться.

"Нечем хвастаться"

"Новинка" для пользователей 12 iPhone

Мем про iPhone-13 с рубашкой или схожей одеждой стал одним из самых популярных в сети.

Отдельную порцию шуток у пользователей вызвала цена нового "Айфона" версии Pro — 999 долларов США. По текущему курсу это больше 26 тысяч гривен.

Мем "почка за iPhone"

Шутка о способе оплаты за iPhone

То, как пользователи будут зарабатывать на новинку от "Эппл" породило много мемов на "постельную" тематику.

Отметим, что стоимость обычного 13-го "Айфона" оценена в 699 долларов США — более 18 тысяч гривен. Шутки пользователей над новинкой техники не ограничились стоимостью.

"У тебя его тоже не будет"

У новой модели "Айфона" дольше держится заряд батареи, а стекло более прочное — утверждают создатели.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме презентации нового смартфона, Apple презентовала и смарт-часы. Их также сделали прочнее.