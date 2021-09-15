Новый iPhone 13 породил массу мемов и шуток: лучшее
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Пользователи старались превзойти друг друга в красноречии и символах.
Новая версия iPhone, которую 14 сентября презентовала корпорация Apple, стала героем шуток как в украинском и русском сегменте Интернета, так и за рубежом.
Пользователи шутили на тему того, что он схож с предыдущей версией, а также, что владельцам предыдущих моделей больше нечем хвастаться.
Мем про iPhone-13 с рубашкой или схожей одеждой стал одним из самых популярных в сети.
Отдельную порцию шуток у пользователей вызвала цена нового "Айфона" версии Pro — 999 долларов США. По текущему курсу это больше 26 тысяч гривен.
То, как пользователи будут зарабатывать на новинку от "Эппл" породило много мемов на "постельную" тематику.
Отметим, что стоимость обычного 13-го "Айфона" оценена в 699 долларов США — более 18 тысяч гривен. Шутки пользователей над новинкой техники не ограничились стоимостью.
У новой модели "Айфона" дольше держится заряд батареи, а стекло более прочное — утверждают создатели.
Ранее "Телеграф" писал, что кроме презентации нового смартфона, Apple презентовала и смарт-часы. Их также сделали прочнее.
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