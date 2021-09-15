IPhone 13 уже устарел: смартфоны Apple отстают от Android на годы – заметит ли это покупатель?

Компания Apple вновь попытается заработать космические суммы на новых iPhone, которые почти ничем не отличаются от смартфонов годичной давности

Долгожданная для многих людей по всему миру презентация новых продуктов компании Apple состоялась. Любители «яблок» увидели и приценились к новым гаджетам – а это, напомним, iPad и iPad mini, смарт-часы Apple Watch 7 и, разумеется, линейка iPhone 13, в том числе версии mini и Pro Max.

Как водится, презентация именно смартфона породила массу мемов и шуток в соцсетях в первые же часы. И, надо сказать, что причиной стала не только внешняя схожесть 13-го "айфона" со своим предшественником 12-й серии. На самом деле, iPhone 13 вновь оживляет один из самых актуальных технологических вопросов наших дней – зачем переплачивать несколько сотен долларов за мобильный телефон, который по своим характеристикам не превосходит и даже в чем-то уступает более дешевым конкурентам?

iPhone 13 — что нового?

Для начала напомним основное – характеристики представленного смартфона компании Apple.

В обычной модели экран покрыт Ceramic Shield и светит он на 28% ярче. Процессор теперь — A15 Bionic. Это 5 нанометров, 6 ядер ЦПУ и 4 ядра графического процессора, что позволило разогнать смартфон в сравнении с 12-м на 50%, а графику – на 30%. Вряд ли мы можем представить себе, что это такое, но телефон теперь сможет выполнять 15,8 триллиона операций в секунду.

Большой упор сделали на камеру, коих в обычной версии две. На 47% больше света теперь способна накапливать основная широкоугольная камера, размер пикселя — 1,7 микрона. И что важно, теперь в «Айфон 13» и «Айфон 13 мини» есть оптическая стабилизация, которая раньше была доступна только в Pro Max версии.

Из нововведений – режим Cinematic Mod для съёмки видео. Apple теперь делает больший упор видеовозможности камеры. И на этом фоне выносливее стала батарея, которая в iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше iPhone 12.

Что касается Pro-версии, то здесь из интересного – экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц – это ровно в два раза больше, чем у предыдущих поколений.

Старые вопросы к новому iPhone

На этом, пожалуй, всё. Основной вывод – компания Apple вновь попытается выехать на безграничной любви своих поклонников и продать им те же iPhone 12 с минимальными изменениями и… неприятной ценой. Да, стоить новый iPhone 13 mini будет от $699 за модель со 128 гигабайтами памяти, iPhone 13 — от $799 (128 гигабайт). Версия Pro в базовом варианте стартуют от $999 без учета налогов, iPhone 13 Pro Max обойдется уже минимум в $1099.

«Все, в принципе, было известно заранее. Дизайн один в один с предыдущим поколением, только камера находится теперь по диагонали, а челка стала на 20% уже. И это странно, потому что она все еще гигантская, но теперь более китайская, что ли. Про сенсоры FaceID ничего нового не сказали. Есть новые цвета, но в целом цветовая палитра у нового «Айфона» невыразительная. Более того, я постоянно путаю iPhone 12 и iPhone 13. Почему? Да потому что они похожи, прямо до смешения», — рассуждает на своем канале популярный YouTube-блогер Wylsacom.

Камера

Но дизайн – пожалуй, последнее, что будет интересовать более-менее продвинутых пользователей смартфонов. Вопросы, прежде всего, возникают к техническим характеристикам. Возьмем, к примеру, камеру, которой так гордится Apple. Она в самом деле стала лучше за счет долгожданного релиза макро-режима и трехкратного оптического зума. Иное дело, что у Android-смартфонов уже давно реализован макрообъектов, а зум доходит до 10-кратного. Таковым может похвастаться, например, смартфон Oppo Reno за 670 долларов.

Есть и гибридные решения по камере, как у того же Galaxy S21 за 788 долларов. Аппарат позволяет использовать и оптический и цифровой зум в паре, за счёт чего возрастает дальность приближения.

Экран

Идем дальше. Apple гордится своим новым экраном с частотой 120 Гц. Но ведь ещё в прошлом году в Samsung Galaxy S20 появилась поддержка 120-герцевого режима, которая перекочевала в Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z Fold3. Мало того, есть ряд далеко не флагманских смартфонов с экраном в 90 Гц. Пример – вполне себе бюджетный Google Pixel 4 за 480 долларов. Или Xiaomi Redmi Note 10 Pro, который и вовсе заявляет 120-герцовку при цене в 330 долларов.

Аккумулятор

Об аккумуляторе и говорить не приходится. Да, американцы заявляют, что теперь их смартфоны будут работать на 2-2,5 часа дольше. Но это все равно не идет ни в какое сравнение с практически любым современным флагманом Android и многими бюджетными. К примеру, Samsung M31s за 300 долларов может поразить воображение среднестатистического пользователя iPhone своей батареей на 6000 мАч. А это, на секундочку, возможность заряжать смартфон раз в 2-3 дня при активном использовании.

Процессор

Чем действительно крут iPhone 13, как, впрочем, и все смартфоны Apple последних поколений – это быстродействие. Новый процессор A15 Bionic работает на 50% быстрее, чем практически любой конкурент на рынке и этому охотно веришь.

«Новый процессор? Говорят, что он на 50% быстрее, чем конкурент. Замечательно, но зачем он нужен? Мне и A14 Bionic непонятно чем загружать», — замечает блогер Wylsacom.

И действительно, Apple из года в год продолжает напоминать, что операционная система iOS работает бесперебойно и плавно. Но дело в том, что у Android уже много лет нет заметных проблем в работе. Операционка от Google исправно функционирует и на бюджетных смартфонах, и на флагманах.

Вывод: стоит ли iPhone того?

В сухом остатке мы вновь имеем уже до боли знакомую историю – Apple предлагает ужасно дорогой в сравнении с Android-флагманами смартфон, ссылаясь на качество. Но в реальности конкуренты уже давно догнали, а кое-где и перегнали «айфоны» в плане качества и технологичности. А «фишки», которыми попыталась на этот раз удивить компания на фоне некоторых китайских флагманах выглядят просто нелепо.

«Новый режим Cinematic Mod? В принципе, прикольно, но по факту это фишка ради фишки. Я уверен, что подобное можно реализовать и на старых "айфонах" с помощью приложений из AppStore. Ужасный лайтнинг остался, который не позволяет тебе нормально перекинуть файлы. Ты наснимал себе 100 гб видео, а как их обрабатывать? Apple говорит, что iPhone позволяет снимать и обрабатывать все прямо в устройстве, но это такое себе… Обновили экран, он стал более ярким. И по большому счету это все изменения, причем многие вещи притянуты за уши, — резюмирует Wylsacom. — В целом, чтобы вы понимали – это iPhone 12, совсем немного доработанный. Сейчас все будут ухахатываться над «айфоном», мол, стоило ждать столько лет, чтобы сделать то, что было 3 года назад у Android? Нужно, конечно, тестировать, но слабенько получилось. Apple молчала практически год и вот тебе, пожалуйста. Возможно, причина в пандемии. Непростая ситуация с поставками комплектующих и прочие проблемы… Но от Apple всегда ждешь чего-то большего».

В самом деле, возможно, Apple пора наконец посвятить год работы не сомнительным «фишкам» и улучшению процессора, который нереально задействовать по полной, а решить недостатки, которые никак не позволяют назвать iPhone идеальным телефоном? Или, на худой конец, можно хотя бы предпринять попытку спуститься с небес на землю в плане цен? Но хорошо известно, что потребитель голосует за товар долларом — и пока что люди по всему миру будут готовы отдать целую зарплату за новый телефон, вряд ли тенденция как-то изменится.