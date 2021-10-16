Яхта из будущего: водородный двигатель и "дыра" вместо обычной палубы (фото)
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На постройку корабля понадобится 20 месяцев.
Римская студия дизайна Lazzarini представила новую разработку — яхту с отверстием посередине.
Об этом сообщает CNN.
Такие необычные очертания обусловлены тем, что в середине корабля предусмотрена особая палуба для того, чтобы можно было спуститься к воде или позагорать.
Кроме необычного отверстия в яхте, которую назвали Shape, есть бассейн на верхней палубе и жилые помещения для 12 человек. Одной из отличительных особенностей концепции является экологичность водного транспорта — он будет работать на солнечных батареях и водородном двигателе.
Длина яхты — 69 метров, а тому, кто захочет ее построить понадобится 80 млн долларов США ( в гривневом эквиваленте более 2 млрд). Чтобы ее построить нужно почти два года.
Дизайн яхты можно изменить в соответствии с пожеланиями будущего владельца.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сингапуре к патрулированию торговых центров и жилых кварталов привлекут роботов — они прошли тестовые испытания. Часть граждан — против из-за вмешательства технологий в личную жизнь.
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