Яхта из будущего: водородный двигатель и "дыра" вместо обычной палубы (фото)

На постройку корабля понадобится 20 месяцев.

Римская студия дизайна Lazzarini представила новую разработку — яхту с отверстием посередине.

Об этом сообщает CNN.

Такие необычные очертания обусловлены тем, что в середине корабля предусмотрена особая палуба для того, чтобы можно было спуститься к воде или позагорать.

Часть верхней палубы отведена под панорамный бассейн

Кроме необычного отверстия в яхте, которую назвали Shape, есть бассейн на верхней палубе и жилые помещения для 12 человек. Одной из отличительных особенностей концепции является экологичность водного транспорта — он будет работать на солнечных батареях и водородном двигателе.

Вид на яхту спереди

Длина яхты — 69 метров, а тому, кто захочет ее построить понадобится 80 млн долларов США ( в гривневом эквиваленте более 2 млрд). Чтобы ее построить нужно почти два года.

Дизайн яхты можно изменить в соответствии с пожеланиями будущего владельца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сингапуре к патрулированию торговых центров и жилых кварталов привлекут роботов — они прошли тестовые испытания. Часть граждан — против из-за вмешательства технологий в личную жизнь.