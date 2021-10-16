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Яхта з майбутнього: водневий двигун і "діра" замість звичайної палуби (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Концепція нової яхти.
Концепція нової яхти.

На будівництво корабля знадобиться 20 місяців.

Римська студія дизайну Lazzarini представила нову розробку — яхту з отвором посередині.

Про це повідомляє CNN.

Такі незвичайні обриси обумовлені тим, що в середині корабля передбачена особлива палуба для того, щоб можна було спуститися до води або позасмагати.

Частина верхньої палуби відведена під панорамний басейн
Частина верхньої палуби відведена під панорамний басейн

Крім незвичайного отвору в яхті, яку назвали Shape, є басейн на верхній палубі і житлові приміщення для 12 осіб. Однією з відмінних рис концепції є екологічність водного транспорту — він буде працювати на сонячних батареях і водневому двигуні.

Вид на яхту спереду
Вид на яхту спереду

Довжина яхти — 69 метрів, а тому, хто захоче її побудувати знадобиться 80 млн доларів США (в гривневому еквіваленті понад 2 млрд). Щоб її побудувати потрібно майже два роки.

Дизайн яхти можна змінити відповідно до побажань майбутнього власника.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сінгапурі до патрулювання торгових центрів і житлових кварталів залучать роботів — вони пройшли тестові випробування. Частина громадян — проти через втручання технологій в особисте життя.

Теги:
#Яхта #Концепція #Дизайн
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