Яхта з майбутнього: водневий двигун і "діра" замість звичайної палуби (фото)

На будівництво корабля знадобиться 20 місяців.

Римська студія дизайну Lazzarini представила нову розробку — яхту з отвором посередині.

Про це повідомляє CNN.

Такі незвичайні обриси обумовлені тим, що в середині корабля передбачена особлива палуба для того, щоб можна було спуститися до води або позасмагати.

Частина верхньої палуби відведена під панорамний басейн

Крім незвичайного отвору в яхті, яку назвали Shape, є басейн на верхній палубі і житлові приміщення для 12 осіб. Однією з відмінних рис концепції є екологічність водного транспорту — він буде працювати на сонячних батареях і водневому двигуні.

Вид на яхту спереду

Довжина яхти — 69 метрів, а тому, хто захоче її побудувати знадобиться 80 млн доларів США (в гривневому еквіваленті понад 2 млрд). Щоб її побудувати потрібно майже два роки.

Дизайн яхти можна змінити відповідно до побажань майбутнього власника.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сінгапурі до патрулювання торгових центрів і житлових кварталів залучать роботів — вони пройшли тестові випробування. Частина громадян — проти через втручання технологій в особисте життя.