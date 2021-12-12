Ведет разведку и самостоятельно выявляет солдат: в Германии создали боевого робота (видео)

Работизированной военной машиной можно управлять дистанционно

Немецкие разработчики создали мощного гусеничного боевого робота под названием Autonomous Combat Warrior.

Как сообщают в компании, военная машина будет работать на базе платформы Wiesel. Видео с роботизированным "танком" уже обнародовано на странице в YouTube-канале.

Новый военный комплекс оснащен высокотехнологичным набором: машина управляется как дистанционно, так и вручную, а также предусматривает удаленное программирование маршрутов.

Благодаря функциям нового поколения робот имеет способность маневрировать между препятствиями, следовать за ведущим транспортом в режиме конвоя и обнаруживать вражеских солдат.

В немецкой компании также отмечают, что роботизированные образцы Autonomous Combat Warrior в обновленных версиях смогут самостоятельно доставлять запасы и вести огонь по противнику.

Общая боевая масса машины, рассчитанная на экипаж из двух человек, составляет около трех тонн.

Ранее "Телеграф" писал, как британские ученые создали нового современного робота, который невероятно похож на человека. Ameca имеет подвижное лицо, способное говорить и уже обученное многим жестам.