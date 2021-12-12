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Веде розвідку та самостійно виявляє солдатів: у Німеччині створили бойового робота (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Бойовий робот німецького виробництва
Бойовий робот німецького виробництва

Роботизованою військовою машиною можна керувати дистанційно

Німецькі розробники створили потужного гусеничного бойового робота під назвою Autonomous Combat Warrior.

Як повідомляють у компанії, військова машина працюватиме на базі платформи Wiesel. Відео з роботизованим "танком" вже оприлюднили на сторінці у YouTube-каналі.

Новий військовий комплекс оснащений високотехнологічним набором: машина керується як дистанційно, так і вручну, а також передбачає віддалене програмування маршрутів.

Завдяки функціям нового покоління робот має здатність маневрувати поміж перешкод, слідувати за провідним транспортом у режимі конвою та навіть виявляти ворожих солдатів.

У німецькій компанії також відзначають, що роботизовані зразки Autonomous Combat Warrior в оновлених версіях матимуть змогу самостійно доставляти запаси та вести вогонь по противнику.

Загальна бойова маса машини, яка розрахована на екіпаж з двох осіб, складає приблизно трьох тонн.

Раніше "Телеграф" писав, як британські вчені створили нового сучасного робота, який неймовірно схожий на людину. Ameca має рухливе обличчя, здатний розмовляти та вже навчений багатьом жестам.

Теги:
#Німеччина #Вчені #Робот #Військова машина
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