Вместо документов: в Европе людям начали массово вживлять COVID-чипы под кожу

Имплант будет хранить все важные документы: covid-паспорт, проездной и даже абонемент в спортзал

В Швеции был разработан микрочип, который имплантируют под кожу и загружают туда ковид-паспорт. Имплант, размером с рисовое зернышко, способен хранить не только данные о вакцинации, но и другие важные документы.

Как сообщает издание Apnews, разработчиками чипа являются швейцарская компания Epicenter, создающая субдермальные импланты.

Согласно информации, которую предоставляют ученые, такую технологию можно использовать для разных целей, но сейчас она очень уместна, ведь паспорт о вакцинации должен всегда быть под рукой, даже когда ваш телефон разряжен.

По словам руководителя компании Ханнеса Сджоблада, микрочип подшивают под кожу между большим и указательным пальцами, или немного выше запястья с помощью специального шприца. При желании его можно без проблем удалить в любой момент.

Чип имплантируют под кожу на руке

В следующем году компания разработчик планирует расширить возможности имплантов и использовать их не только для хранения важной информации.

Также сообщается, что указанной технологией успели воспользоваться уже около 6000 жителей Швеции, имплантировавших чип в руку, ведь первые попытки в стране были предприняты еще в 2015 году.

В компании уверяют, что уже через 10-15 лет чипирование станет неотъемлемой частью жизни человечества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известнейший ученый и миллиардер Илон Маск заявил о готовности чипировать людей уже с 2022 года. Новейшие технологии планируют использовать исключительно в медицинских целях для помощи тяжелобольным людям.