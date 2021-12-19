Укр

Вместо документов: в Европе людям начали массово вживлять COVID-чипы под кожу

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
Чип под кожей вместо паспорта
Чип под кожей вместо паспорта

Имплант будет хранить все важные документы: covid-паспорт, проездной и даже абонемент в спортзал

В Швеции был разработан микрочип, который имплантируют под кожу и загружают туда ковид-паспорт. Имплант, размером с рисовое зернышко, способен хранить не только данные о вакцинации, но и другие важные документы.

Как сообщает издание Apnews, разработчиками чипа являются швейцарская компания Epicenter, создающая субдермальные импланты.

Согласно информации, которую предоставляют ученые, такую технологию можно использовать для разных целей, но сейчас она очень уместна, ведь паспорт о вакцинации должен всегда быть под рукой, даже когда ваш телефон разряжен.

По словам руководителя компании Ханнеса Сджоблада, микрочип подшивают под кожу между большим и указательным пальцами, или немного выше запястья с помощью специального шприца. При желании его можно без проблем удалить в любой момент.

Чип имплантируют под кожу на руке
Чип имплантируют под кожу на руке

В следующем году компания разработчик планирует расширить возможности имплантов и использовать их не только для хранения важной информации.

Также сообщается, что указанной технологией успели воспользоваться уже около 6000 жителей Швеции, имплантировавших чип в руку, ведь первые попытки в стране были предприняты еще в 2015 году.

В компании уверяют, что уже через 10-15 лет чипирование станет неотъемлемой частью жизни человечества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известнейший ученый и миллиардер Илон Маск заявил о готовности чипировать людей уже с 2022 года. Новейшие технологии планируют использовать исключительно в медицинских целях для помощи тяжелобольным людям.

Теги:
#Швеция #Паспорт #Сертификат #Микрочип #Документ
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Бокс
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 18 декабря: главная елка в Киеве, "Омикрон" в Украине и новые базы России у границ
Дата публикации
Категория
Армия РФ
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы
Дата публикации
Категория
Новогодняя елка в Киеве
В Киеве зажгли главную елку страны: полное видео и фото
Дата публикации
Категория
Зенитно-ракетные комплексы Patriot
США могут серьезно помочь Украине на фоне российской угрозы: что известно