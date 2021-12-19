Замість документів: у Європі людям почали масово вживлювати COVID-чіпи під шкіру

Імплант зберігатиме усі важливі документи: covid-паспорт, проїзний та навіть абонемент до спортзалу

У Швеції розробили мікрочіп, який імплантують під шкіру та завантажують туди ковід-паспорт. Імплант, розміром з рисове зернятко, здатний зберігати не лише дані про вакцинацію, а інші важливі документи.

Як повідомляє видання Apnews, розробниками чіпу є швейцарська компанія Epicenter, яка створює субдермальні імпланти.

Згідно з інформацією, яку надають науковці, таку технологію можна використовувати для різних цілей, але наразі вона є дуже доречною, адже паспорт про вакцинацію повинен завжди бути під рукою, навіть коли ваш телефон розряджений.

За словами керівника компанії Ханнеса Сджоблада, мікрочіп підшивають під шкіру між великим і вказівним пальцями, або трошки вище запʼястя за допомогою спеціального шприца. При цьому за бажання його можна без проблем вилучити в будь-який момент.

Чіп імплантують під шкіру на руці

У наступному році компанія-розробник планує розширити можливості імплантів та використовувати їх не лише для збереження важливої інформації.

Також повідомляється, що вказаною технологією встигли скористатися вже близько 6000 жителів Швеції, які імплантували чіп у руку. Перші спроби в країні були проведені ще у 2015 році.

У компанії запевняють, що вже за 10-15 років чіпування стане невідʼємною частиною життя людства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найвідоміший науковець та мільярдер Ілон Маск заявив про готовність чіпувати людей вже з 2022 року. Новітні технології планують використовувати виключно у медичних цілях для допомоги важкохворим людям.