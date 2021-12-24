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С газовой плитой и душем: украинец смастерил "дом на колесах" из простого Запорожца (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Путешественник всегда хотел покорять новые территории с комфортом Новость обновлена 24 декабря 2021, 18:39
Путешественник всегда хотел покорять новые территории с комфортом

Ради собственного удобства мужчина переоборудовал авто в маленькую квартиру

В Украине из отечественного автомобиля создали уникальный дом на колесах. Для того, что всегда "возить с собой комфорт", мужчина переоборудовал Запорожец 1993 года выпуска на автодом.

Как сообщает канал 2+2, на создание уникального транспортного средства ярого путешественника подтолкнула многолетняя любовь к поездкам.

Как рассказывает сам Александр, после систематических долгосрочных путешествий с ночевкой в авто, он часто задумывался над тем, чтобы сделать легковушку более комфортной и удобной. Недолго думая, мастер собрался с духом и самостоятельно переоборудовал советский Запорожец в маленькую квартиру.

Для усовершенствования транспортного средства мужчине пришлось полностью переделать верхнюю часть кузова, сделав ее более габаритной. Народный умелец обустроил автомобиль ручной лебедкой, столом, где обычно готовит еду, умывальником, грилем, газовой плитой, емкостями для воды и даже душем.

Процесс установки уникального оборудования показал Youtube-канал "kzi kzeo":

Эксклюзивный автомобиль ЗАЗ 968 М

Ранее "Телеграф" сообщал, как прикованный к коляске житель России самостоятельно смастерил для себя лифт, чтобы подниматься на третий этаж, где расположена его квартира. Мужчине удалось собрать подъемник только лишь из одних китайских деталей.

Теги:
#Автомобиль #Запорожец #Дом на колесах #Відео
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