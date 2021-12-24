З газовою плитою та душем: українець змайстрував "будинок на колесах" із простого Запорожця (відео)

Задля власного комфорту чоловік переобладнав авто у маленьку квартиру

В Україні з вітчизняного автомобіля створили унікальний будинок на колесах. Для того, щоб завжди "возити із собою комфорт" чоловік переобладнав Запорожець 1993 року випуску на автобудинок.

Як повідомляє канал 2+2, на створення унікального транспортного засобу затятого мандрівника підштовхнула багаторічна любов до подорожей.

Як розповідає сам Олександр, після систематичних довготривалих поїздок із ночівлею в авто, він часто замислювався над тим, щоб зробити легковик більш комфортним та зручним. Тож не довго думаючи, майстер зібрався з духом і самостійно переобладнав радянський Запорожець у маленьку квартиру.

Для удосконалення транспортного засобу чоловіку довелося повністю переробити верхню частину кузова, зробивши її габаритнішою. Народний умілець облаштував автомобіль ручною лебідкою, столом, де зазвичай готує їжу, умивальником, грилем, газовою плитою, місткостями для води та навіть душем.

Процес встановлення унікального обладнання показав Youtube-канал kzi kzeo:

Ексклюзивний автомобіль ЗАЗ 968 М

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прикутий до коляски житель Росії самостійно змайстрував для себе ліфт, аби підійматися на третій поверх, де розташована його квартира. Чоловіку вдалося зібрати витяг з самих лише китайських деталей.