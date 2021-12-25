Укр

В Японии создали "вкусный" телевизор (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Японские ученые создали монитор, передающий вкусы
Японские ученые создали монитор, передающий вкусы

Телевизор планируют продавать по 875 долларов

Японский исследователь Мэйдзи Миясита разработал телевизионный экран, способный передавать вкус изображенной на нем пищи.

Как сообщает издание Reuters, токийский профессор назвал свое удивительное изобретение Taste the TV, что в переводе на русский -"Попробуй телевизор на вкус".

Отмечается также, что в разработке чудо-ТВ под руководством исследователя приняли участие 30 его студентов. Именно они и стали первыми испытателями изобретения, позволяющего, лизнув экран, почувствовать вкус пищи, которую на нем показывают.

При этом в телевизоре даже запрограммирована возможность заказать еду, которую бы хотелось попробовать.

На телевизионном экране встроено десять небольших контейнеров, заполненных ароматизаторами. Они запрограммированы так, чтобы в зависимости от сюжета распылять жидкое вещество со вкусом того, что отображается в этот момент на мониторе, на гигиеническую пленку экрана.

Прототип телевизионного экрана может передавать вкус пищи

По словам ученого, целью изобретения является перенести находящихся дома зрителей ТВ в почти реальную иллюзию ощущений обеда в ресторане на другом конце мира.

В планах Миясити вывести свою разработку на рынок, где обычные люди смогут приобрести телевизор примерно за 875 долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что японские ученые создали маску, которая подсвечивается при контакте с коронавирусом. В будущем новую разработку планируется сделать доступной по цене для обычных потребителей.

Теги:
#Технологии #Япония #Телевизор #Наука #Вкус
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