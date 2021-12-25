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В Японії створили "смачний" телевізор (відео)

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Японські науковці створили монітор, який передає смаки
Японські науковці створили монітор, який передає смаки

Телевізор планують продавати по 875 доларів

Японський дослідник Мейдзі Міясіта розробив телевізійний екран, який здатен передавати смак зображеної на ньому їжі.

Як повідомляє видання Reuters, токійський професор назвав свій дивовижний винахід Taste the TV, що в перекладі на українську "Спробуй телевізор на смак".

Зазначається також, що участь у розробці диво-телевізора під керівництвом дослідника взяли 30 його студентів. Саме вони і стали першими випробувачами винаходу, який надає можливість, лизнувши екран, відчути смак їжі, яку на ньому показують.

При цьому в телевізорі навіть запрограмована можливість замовити смаколик, який би хотілося спробувати.

У телевізійному екрані вбудовано десять невеличких контейнерів, заповнених ароматизаторами. Вони запрограмовані так, аби в залежності від сюжету, розпорошувати рідку речовину зі смаком того, що відображається в цей момент на моніторі, на гігієнічну плівку екрану.

Прототип телевізійного екрану, який може передавати смак їжі

За словами науковця, метою винаходу є перенести глядачів ТВ, які перебувають вдома, у майже реальну ілюзію відчуттів обіду в ресторані на іншому кінці світу.

У планах Міясіти вивести свою розробку на ринок, де звичайні люди зможуть придбати телевізор приблизно за 875 доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що японські науковці створили маску, яка підсвічується при контакті з коронавірусом. У майбутньому нову розробку планують зробити доступною за ціною для звичайних споживачів.

Теги:
#Технології #Японія #Телевізор #Наука #Смак
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