В США на дороги выпустили самоуправляемую фуру: подробности (видео)

Разработкой уникальной фуры занимались на протяжении полутора лет

В Америке был создан автономный грузовой автомобиль TuSimple, который двигается без дистанционного управления.

Как на своей официальной странице в среду, 29 декабря, сообщила компания-разработчик, фура способна ездить без водителя и уже совершила свой первый заезд по автомобильным дорогам Аризоны в течение 80 минут.

Отмечается также, что тест-драйв автономного крупногабаритного автомобиля, который назвали TuSimple, провели ночью с 21 на 22 декабря. Посредством самоуправления фура проехала около 130 километров и потратила на это чуть больше часа.

Грузовик создан таким образом, чтобы успешно преодолевать перекрестки, съезды, аварийные полосы движения и даже при необходимости самостоятельно изменять полосы, четко следуя действующим правилам и взаимодействуя с другим транспортом.

Автономный грузовой автомобиль TuSimple

По словам главы компании Ченга Лу известно, что в 2021 году разработчики плодотворно работали над тем, чтобы тщательно проверить технологию в реальных условиях на автодорогах общего пользования.

Отмечается также, что общий срок, который пришлось потратить на создание уникального автономного грузовика TuSimple – полтора года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкие разработчики создали боевой труд, который способен самостоятельно обнаруживать вражеских солдат во время разведки.