У США на дороги випустили самокеровану фуру: подробиці (відео)

Розробкою унікальної фури займалися впродовж півтора року

В Америці створили автономний вантажний автомобіль TuSimple, який рухається без дистанційного керування.

Як на своїй офіційній сторінці у середу, 29 грудня, повідомила компанія-розробник, фура здатна їздити без водія і вже зробила свій перший заїзд по автомобільних дорогах Аризони упродовж 80 хвилин.

Зазначається також, що тест-драйв автономного великогабаритного автомобіля, який назвали TuSimple, провели уночі з 21-го на 22-е грудня. За допомогою самокерування фура проїхала близько 130 кілометрів і витратила на це трохи більше години.

Вантажівка створена таким чином, аби успішно долати перехрестя, з'їзди, аварійні смуги руху та навіть, за потреби, самостійно змінювати смуги, чітко слідуючи чинним правилам та взаємодіючи з іншим транспортом.

Автономний вантажний автомобіль TuSimple

За словами голови компанії Ченга Лу відомо, що у 2021 році розробники плідно та невпинно працювали над тим, аби ретельно перевірити технологію в реальних умовах на автошляхах загального користування.

Відзначається також, що загальний термін, який довелося витратити на створення унікальної автономної вантажівки TuSimple — півтора роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецькі розробники створили бойового робота, який здатен самостійно виявляти ворожих солдатів під час розвідки.