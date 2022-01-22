Топ-5 надежных авто до $5000 в Украине

Указанные модели автомобилей являются лидерами в соотношении их стоимости, надежности и затрат на содержание

Все чаще украинцы, не имеющие собственного транспорта, задумываются о приобретении автомобиля. Это обусловлено быстрым темпом жизни в городах, нуждающимся в наличии личного автомобиля. Однако стоимость четырехколесных лошадей в Украине для рядового гражданина достаточно велика, поэтому поделимся с вами несколькими лучшими бюджетными моделями авто до 5000 долларов.

Портал car4you подобрал пятерку лучших недорогих автомобилей 2005-2008 годов, которые имеют хорошее качество, недорогие в содержании и в дальнейшем будут иметь спрос, если собственник решит его продать.

На пятом месте – Chevrolet Aveo

Автомобиль Chevrolet Aveo

Транспортное средство, которое проверено временем. Это подтверждается его высоким положением в различных автомобильных рейтингах. Нюансы, конечно же, есть. При выборе будущему владельцу лучше воздержаться от приобретения транспортного средства, длительное время ездившего в такси, ведь такие модели имеют большой пробег и низкий остаточный ресурс агрегатов.

На четвертом месте – Nissan Note

Автомобиль Nissan Note

Автомобиль удобен своей компактностью и вместительностью. Заднее сиденье в указанной модели полностью складывается, так что объем багажника достигает 1330 литров. Имеет надежные силовые агрегаты и продается в двух комплектациях – механика и автомат.

На третьем месте – Ford Fiesta

Автомобиль Ford Fiesta

Автомобиль имеет сильные стороны в виде мощного крепкого мотора и оцинкованного кузова. Модели, укомплектованные роботизированной коробкой и объемом двигателя в 1.4 литра, лучше не покупать.

На втором месте – Dacia Logan

Автомобиль Dacia Logan

Сейчас это транспортное средство является одним из популярнейших среди украинцев. Его достоинствами являются доступная цена, хорошая коррозионная стойкость кузова, а также надежный мотор. Указанные автомобили имеют механическую коробку передач, а невысокие цены на запчасти только придают ему дополнительные плюсы.

Первое место заняли Hyundai Accent и Kia Rio

Автомобиль Hyundai Accent

Автомобиль Kia Rio

Эти автомобили имеют самое сбалансированное соотношение цены, надежности, цен на запасные запчасти и ликвидность. Выбирать советуют бензиновые версии этих моделей и главным их плюсом называют надежную коробку автомат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цены на бензин в Украине побили уже все возможные рекорды и объяснил, сколько еще будет продолжаться удорожание топлива и чего ждать жителям страны, которые являются владельцами транспортных средств, в дальнейшем.