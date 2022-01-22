Топ-5 надійних авто до $5000 в Україні

Вказані моделі автомобілів наразі є лідерами у співвідношенні їх вартості, надійності та витрат на утримання

Дедалі частіше українці, які не мають власного транспорту, замислюються про придбання автомобіля. Це зумовлено швидким темпом життя у містах, який потребує наявність особистої автівки. Проте вартість чотириколісних коней в Україні для пересічного громадянина є досить великою, тож поділимося з вами кількома кращими бюджетними моделями авто до 5000 доларів.

Портал "car4you" підібрав п`ятірку найкращих недорогих автомобілів 2005-2008 років, які мають гарну якість, недорогі в утриманні та в подальшому матимуть попит, якщо власник вирішить його продати.

На п'ятому місці — Chevrolet Aveo

Автомобіль Chevrolet Aveo

Транспортний засіб, який перевірений часом. Це підтверджується його високим становищем у різноманітних автомобільних рейтингах. Нюанси звісно ж є. Під час вибору автомобілю краще утриматися від придбання транспортного засобу, який тривалий час їздив у таксі, адже такі моделі мають великий пробіг та низький залишковий ресурс агрегатів.

На четвертому місці — Nissan Note

Автомобіль Nissan Note

Автомобіль зручний своєю компактністю та місткістю. Заднє сидіння у вказаній автівці складається, тож об'єм багажника досягає 1330 літрів. Має надійні силові агрегати та продається у двох комплектаціях — механіка та автомат.

На третьому місці — Ford Fiesta

Автомобіль Ford Fiesta

Автомобіль має сильні сторони у вигляді міцного потужного мотора та оцинкованого кузова. Моделі, які укомплектовані роботизованою коробкою та об'ємом двигуна у 1.4 літри, краще не купляти.

На другому місці — Dacia Logan

Автомобіль Dacia Logan

Наразі цей транспортний засіб є одним з найпопулярніших серед українців. Його плюсами є доступна ціна, гарна корозійна стійкість кузова, а також надійний мотор. Вказані автомобілі мають механічну коробку передач, а невисокі ціни на запасні частини тільки додають йому додаткових плюсів.

Перше місце посіли — Hyundai Accent та Kia Rio

Автомобіль Hyundai Accent

Автомобіль Kia Rio

Ці автомобілі мають найзбалансованіше співвідношення ціни, надійності, розцінок на запасні запчастини та ліквідність. Обирати радять бензинові версії цих моделей та головним їх плюсом називають надійну коробку автомат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на бензин в Україні побили вже всі можливі рекорди та пояснив, скільки ще буде тривати здорожчання на пальне і на що очікувати жителям країни, які є власниками транспортних засобів, в подальшому.