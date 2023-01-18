Авто “Апокалипсиса”: Украина получит 200 бронеавтомобилей из Канады

Новая техника усилит ВСУ, хотя и вряд ли будет использоваться в серьезных боях

В ходе своего визита в Украину министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что для нужд ВСУ будут поставлены 200 бронетранспортеров Senator.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

"Сенатор" — новейший военный транспортер канадской армии (начал производиться только в 2019 году) и являет собой легкий бронеавтомобиль, имеющий защиту для действий в условиях масштабной и даже ядерной войны.

Так, авто оборудовано герметичной кабиной и защищает экипаж от ядерного, химического, бактериологического оружия. Впрочем, ВСУ больше пригодится защита Senator от оружия калибром до 12,7 мм, осколков снарядов, взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Шины авто оснащены пулестойкими вставками Hutchinson runflat system и системой подкачки на ходу, так что даже после попадания пуль и осколков в колеса БТР может продолжать движение.

Сам бронеавтомобиль довольно легкий (менее 9 тонн), но вместительный, и принимает до восьми десантников. Правда, из-за небольшого веса вооружение "Сенатора" сложно назвать мощным. В зависимости от выполняемых задач, на него можно установить пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм, либо станковый гранатомет калибра 40 мм.

Впрочем, вряд ли его будут использовать для лихих атак на укрепившегося противника, так что этот недостаток не является критичным, зато позволит быстро маневрировать и доставлять пехоту в нужное место.

Кстати, это не первые БТР Senator в Украине. Так, 31 декабря Госпогранслужба Украины отчиталась о получении нескольких бронеавто для нужд черниговских пограничников и даже провели тест-драйв, которым остались довольны.

Тест-драйв БТР Senator для ГПСУ

Напомним, это не первая техника из Канады в Украине, ранее в рядах ВСУ засветился БТР LAV ACSV Super Bison.