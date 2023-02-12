Укр

Оккупанты надеются на очередную "вундервафлю" против "Леопардов", но ее слабости уже известны ВСУ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Снаряд Свинец
Снаряд Свинец. Фото Открытые источники

На шаг вперед — новое оружие врага еще не применено, а ВСУ уже имеют его в арсенале

В боекомплектах танков оккупантов стало появляться последнее творение ВПК агрессора — новые 125-мм бронебойные оперённые подкалиберные снаряды 3БМ60 "Свинец-2", которые по мысли пропагандистов должны поражать танки НАТО.

Так, "Свинец-2" обладает вольфрамовым сердечником и применяется вместе с метательным зарядом 4Ж96 "Озон-Т" в составе выстрела 3ВБМ23, обеспечивая оценочное пробитие около 700-мм гомогенной стали с двух километров под прямым углом. Снаряд может применяться только из новых танков оккупантов, вроде Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ и потому считается пропагандситами супероружием, этакой "вундервафлей".

На деле же, как утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, все не так просто. Действительно, снаряд 3ВБМ23 и выстрел 3БМ60 "Свинец-2" являются самыми современными боеприпасами на вооружении российской армии (официально они были показаны в 2019-м году) и преподносятся как настоящая "вундервафля" (от немецкого "вундерваффе", супероружие — термин, популярный в сети).

Правда, бронепробиваемость данных снарядов эксперт оценивает более скромно: "Свинец-2", по его данным, способен пробить 300 мм брони под углом 60°, но главное – подобных снарядов у оккупантов немного и до сих пор они очень редки, уникальны в российских войсках.

Наконец, ВСУ данный снаряд затрофеили в одном из российских танков еще в прошлом году, утверждает Александр Коваленко, то есть изучили, сделали соответствующие выводы и пометки. В то время, как российские танкисты на данные снаряды молятся, чтобы их получить, все их преимущества и недостатки уже давно известны.

Ранее ВСУ успешно опробовали другой российский трофей – высокоточный снаряд "Краснополь", который вполне эффективно может применяться украинской артиллерией.

Теги:
#Оружие #Снаряд #Александр Коваленко #Война с РФ