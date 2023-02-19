Уничтожители дронов рф: что известно про украинские системы РЭБ "Нота" (фото, видео)

Радиоэлектронная борьба — важная часть сопротивления россии

Украинские разработки против дронов станут одной из изюминок выставки оборонных достижений IDEX-2023 в Абу-Даби. Будет представлен макет системы РЭБ "Нота", уже зарекомендовавшей себя в борьбе с беспилотниками.

Об этом сообщает "Простомоб". "Нота" может производиться в трех версиях — стационарная, мобильная или передвижная. Они служат разным целям, например стационарные можно использовать при защите объектов критической инфраструктуры, а передвижные устанавливаются на транспорт и могут работать в движении.

Характеристики комплекса РЭБ "Нота":

может обнаружить БпЛА на дистанции до 20 км,

вывести дрон из строя на дистанции в 15 км,

спутниковую связь "глушит" на дистанции в 1 км,

вес — 250 кг,

обслуживание — 2 человека.

В составе комплекса "Нота" — разные по принципу действия системы разведки. Есть радиотехнические — пассивные пеленгаторы, радиолокационные, звукометрические, оптоэлектронные. Вся информация поступает в единую систему.

"Нота" на машине "Козак-2"

"Нота" используется во время военной агрессии россии уже не один год. В 2019 году на фронте было 10 комплексов. Именно благодаря комплексу РЭБ "Нота" и ее заграничным аналогам, украинским военным удается сбивать российские беспилотники чаще, чем просто средствами ПЗРК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии разработали дрон-камикадзе для ВСУ. Его особенность — изготовление на 3D принтере.