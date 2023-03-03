Иранский "ленд-лиз" для ВСУ: украинские военные бьют врага новым огневым средством

Кроме ВСУ и Ирана оружие воюет в рядах армий Израиля и США

Бойцы 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила успешно применяют 120 мм иранские минометы HM-16, неожиданным образом попавшие в руки украинских военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, иранский HM-16 – это нелицензионная копия израильского миномета Soltam K6 и, скорее всего, они были захвачены США у проиранских группировок на Ближнем Востоке или перехвачены в одном из морских иранских конвоев.

Любопытно, что Soltam K6 также состоит на вооружении армии США, после того как победил на конкурсе на замену минометов. В 1990 году он был поставлен американским пехотным и воздушно-десантным подразделениям уже под индексом М120.

Израильский миномет довольно легкий, как для своего калибра, и имеет вес около 150 килограмм, а при установке на прицеп общий вес возрастает до 330 кг. Он способен вести стрельбу на дальность до 7,2 км миной весом более 13 кг, а если использовать реактивную мину, то дальность возрастает до 10,5 км. Теоретически скорострельность миномета составляет до 15 выстрелов в минуту, но, чтобы не перегревался ствол, предпочтительнее вести огонь в темпе до пяти выстрелов.

Поскольку иранские минометы HM-16 сделаны без лицензии и куда грубее, очевидно, их характеристики уступают израильскому "родителю". Кстати, это не первое оружие из поддерживающего оккупантов Ирана, которое попало в руки ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал об осколочно-фугасных 125 мм снарядах OF-19, которые попали в руки ВСУ.