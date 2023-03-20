"Тайфун" в луже: качество российских "аналоговнетов" продолжает падать

Техника оккупантов из-за санкций становится все хуже

Недавно в сети появилось фото очередного российского "аналоговнета" – бронеавтомобиля "Тайфун-К", который перевернулся и упал в реку в Луганской области.

Снимок на своей странице в Facebook разместил украинский военный историк Андрей Харук.

Как утверждает эксперт, "Тайфун-К" является российской попыткой создать транспорт с повышенной защитой от взрыва мин, т.наз. MRAP, но уже на стадии проектирования был допущен ряд ошибок, основные из которых:

отсутствие капота, так как двигатель размещен между кабиной водителя и десантным отделением. Это значительно уменьшило шансы водителя и командира выжить в кабине при взрыве мины, так как лишило их защиты в виде расположенного спереди двигателя, хотя и улучшило обзор;

вес бронеавтомобиля оказался слишком большим – 24 тонны, что при слабом двигателе заставило облегчить броню и снизить уровень защиты до взрыва 6 кг тротила и пуль калибром 7,62 мм;

десантное отделение не оборудовано амбразурами, то есть, десанту чтобы вступить в бой придется выйти из авто, тем самым лишив себя даже не самой сильной защиты "Тайфуна-К".

Вместе с тем, благодаря использованию импортных деталей, авто было куда комфортнее прежних, еще советских БМП и БТР. Но это имеет и свой минус, ведь заменить иностранные комплектующие в условиях санкций нечем.

Например, уже после вторжения в Украину на "Тайфуны" вместо специальных французских шин Michelin ставят обычные российские, которые прекрасно горят в бою и хуже держат дорогу, что и могло привести к падению бронеавтомобиля в реку.

Но заменой даже такому сомнительному вооружению, как "Тайфун-К", являются еще более старые образцы военной техники, которые сегодня оккупанты спешно "модернизируют".