Создана для Вьетнама, воюет в ВСУ – на фронте засветилась необычная реактивная установка (видео)
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Установка была создана еще в 1965-м году, но по-прежнему остается эффективной
РСЗО "Град", производство которых началось еще в 1960-м году, имела много модификаций, а некоторые из них продолжают выпускаться и использоваться до сих пор. Например, украинская "Верба". Но на фронте российско-украинской войны можно встретить и старую советскую, но по-прежнему эффективную модификацию "Град-П".
Видео стрельбы из данной установки бойцами ВСУ появилось в Telegram-каналах.
Так, с началом войны во Вьетнаме северокитайские коммунисты обратились к СССР с просьбой разработать компактную версию РСЗО "Град". Ведь та, которая уже была, весила вместе с грузовиком — не одну тонну, а потому просто не годилась для действий в джунглях.
Новая компактная установка была создана уже в 1965-м году и получила название "Град-П", что часто расшифровывается как "Град-Партизан".
Действительно, пусковая установка новой модификации РСЗО представляла из себя трубу на треноге с механизмом прицеливания. Пуск осуществлялся с помощью подключенного электрокабеля. Команда на выстрел подавалась из пульта с расстояния в 20 м.,, что делало стрельбу безопасной для расчета.
В результате получилась компактная установка весом в 55 кг, а ее подготовка к стрельбе занимала до 2-2,5 минут. Это было удобно для "беспокоящих" обстрелов вражеских позиций, что особенно ценно для партизан и диверсантов.
Были правда и недостатки такой модификации. Ввместо 40 выстрелов из стандартного "Града" его модификация "П" была однозарядной и после нескольких выстрелов лучше было сменить позицию. Тем самым терялся эффект массовости, при той же слабой меткости что и у "Града" на шасси автомобиля.
Кроме того, разница в дальности сократилась вдвое. "Град" с автомобильного шасси стрелял на 20 км, тогда как "Град-П" с простой пусковой установки — всего на 11 км.
Тем не менее, установка "Град-П" была выпущена в количестве более тысячи единиц и активно использовалась в различных войнах и конфликтах, а также многократно копировалась в других странах. Так, боевики оккупированного Донбасса еще в 2015-м году развернули производство "Град-П" на одном из заводов оккупированного Донецка.
Также как ранее сообщал "Телеграф" ВСУ используют 122-мм реактивные снаряды для "Града", которые были произведены и поставлены Пакистаном.