Очередной "железный капут": на фронте засветился новый образец сумрачного гения вс рф

На передовой замечена новая самоделка оккупантов

Оккупанты продолжают удивлять всех самодельными образцами "новой" военной техники, для чего используют все более и более старые образцы, которые уже давно сняли с вооружения и производства. В этот раз в тылу на одном из направлений был замечен советский артиллерийский тягач АТС-59Г, на который установили установку 2М-3М с двумя пушками калибра 25-мм.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, подчеркнув, что тягач не имеет никакого бронирования и уязвим для ответного огня.

Новое оружие везут на фронт

Сам АТС-59Г стал улучшенной версией артиллерийского тягача АТС-59, производство которых началось еще в 1959 году для перевозки артиллерийских орудий. Все "улучшение" состояло лишь в создании кабины на 6 человек вместо прежней двухместной.

Уже к началу 80-х годов обе версии тягача устарели и производство прекратилось, поскольку пушки стали делать в виде самоходных артиллерийских установок. Тем не менее тягачи марки АГС-59 остались на хранении, а со временем активно стали использоваться в тайге на Дальнем Востоке рф благодаря высокой проходимости и возможности привезти 3 тонны груза в кузове и до 14 тонн на прицепе.

В самих вс рф тягачи пребывали на вооружении до 1998 года, после чего были сняты и отправлены либо на склады длительного хранения, либо продавались.

К минусам АТС-59, кроме отсутствия брони, можно отнести старый двигатель мощностью всего 300 лошадиных сил и потребляющий на 100 км дороги не менее 150 литров топлива, а в условиях бездорожья — и того больше.

"И тут я только одного не могу понять… почему именно АТС-59Г? Почему не продолжить клепать этих жутких гомункулусов на базе МТ-ЛБ? Их на хранении в россии должно быть предостаточно, кроме того, они отличаются неплохой проходимостью, но вдруг… старый и не особо популярный тягач?" — недоумевает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Курс на создание смешных на вид самодельных образцов техники оккупанты взяли еще в марте, использовав для первого образца легкобронированный тягач МТЛБ.