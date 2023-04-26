Укр

"Шабля" на дистанционном управлении. Чем важно новое оружие ВСУ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Комплекс Шабля
Комплекс Шабля. Фото Открытые источники

Оружие позволяет спасать жизни украинских бойцов

На вооружение ВСУ начало поступать новое оружие – автоматизированный боевой комплекс "Шабля". Это вооружение украинского производства, которое способно максимально обезопасить жизнь воинов во время боя.

О новинке сообщили бойцы 68-й егерской бригады ВСУ имени Олексы Довбуша на своей странице в Facebook.

Комплекс разработан украинской компанией Global Dynamics из Львова и представляет собой турель, на которую можно монтировать 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, а также 40-мм гранатомет.

Система оснащена тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров и эффективно поражать их.

Но главное в разработке то, что она является дистанционно управляемой. То есть ее можно установить на позиции, а самому оператору, вооружившись экраном и пультом управления, залечь в безопасном месте.

Пульт дистанционного управления

Видя через камеру и монитор ситуацию на поле боя, оператор "Шабли" с помощью пульта управления может "отдать ей приказ" начать или прекратить огонь. При этом сам "командир" может находиться на расстоянии до 500 метров от боевого модуля. То есть фактически пребывать в достаточной безопасности.

Напомним, что украинские производители продолжают представлять образцы современной беспилотной военной техники, которая может достать до москвы.

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#Оружие #Робот #Военная техника