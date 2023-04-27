Словения тайно помогла Украине военной техникой – что было передано

Словения отдала четверть своей техники данного вида

В последнюю неделю апреля в Украину прибыли последние из 20 словенских БТР Valuk. Бронетехника была доставлена в нашу страну тайно — авиатранспортом.

Об этом сообщают словенские СМИ со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны Словении. Хотя саму поставку осуществили в течение короткого времени, ее подготовка началась несколько месяцев назад, так как надо было подготовить технику к отправке.

Как подчеркнули словенские журналисты, БТР Valuk – это самое современное оружие, переданное их страной Украине. И хотя сам бронетранспортер был разработан в 80-х годах прошлого века, их производство началось в середине 90-х. Таким образом возраст техники составляет примерно 25 лет.

БТР Valuk представляет собой вариант австрийского бронетранспортера "Пандур" массой чуть более 12 тонн и вооруженный 40-мм автоматическим гранатометом или 12,7-мм пулеметом. Данная техника предназначена для перевозки пехоты (до 6 человек десанта), и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм, которые выдерживает броня Valuk.

Также бронетранспортер отличается хорошей подвижностью и проходимостью благодаря колесной формуле 4 Х 4 и способен пройти от 300 км по бездорожью до 600 км по шоссе с максимальной скоростью до 100 км/ч.

Всего на вооружении словенской армии было 85 БТР Valuk, то есть Словения отдала ВСУ 25% своей бронетехники данного вида.

Это не первая помощь ВСУ от Словении, в этом списке есть даже танки.