Почти как в Израиле: в Украине танк превратили в уникальный образец техники

Пока перспективная техника проходит обкатку в боях под Бахмутом

В Украине появился свой тяжелый бронетранспортер, созданный на базе танка Т-64, способный броней прикрыть восемь человек десанта, правда, его вооружение оставляет желать лучшего.

Видео с описанием новой техники в своем Telegram-канале дал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как объясняют бойцы ВСУ, данная техника на базе Т-64 была произведена на одном из украинских заводов и получила название БТР-Т, что, вероятно, означает "тяжелый". Он вооружен пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм и предназначен главным образом для транспортировки личного состава. В десантный отсек БТР помещаются восемь человек в полной экипировке.

"Пехота довольна, выручает очень сильно", — констатирует представляющий технику боец.

БТР-Т на улицах Бахмута

Как пишет Александр Коваленков качестве быстрого решения новый БТР — хорош, но в будущем нужен полноценный проект. В частности, необходимо сделать отсек для десанта закрытого типа. Также было бы правильным потратить некоторое количество человеко-часов и сделать нормальный клиноподобный навес для динамической защиты в передней части машины.

В целом, по концепции БТР-Т похож на израильский тяжелый бронетранспортер Namer, созданный на базе израильского же танка "Меркава" и способный перевозить до девяти человек десанта. Он тоже хорошо бронирован, правда, вооружение не слишком впечатляет – дистанционно управляемый пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм либо гранатомет калибра 40 мм.

Таким образом, если удастся наладить серийное производство БТР-Т, то он станет вторым в мире серийным образцом бронетранспортера, созданным на базе танка.

В то же время оккупанты пытались скопировать удачную систему бронирования танка Leopard, но только испортили свою технику.