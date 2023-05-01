Украсть – и то не смогли! Как россияне испортили свои танки, пытаясь подражать НАТО

Оккупанты даже не смогли скопировать схему бронирования

Как известно, танки — это мощное вооружение, высокая проходимость, и броня, что особенно важно для подобного вида техники. Но как раз в последнем аспекте у оккупантов все плохо.

Как пишет в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, создавая свой "лучший" танк Т-72 оккупанты умудрились неудачно скопировать систему бронирования немецкого танка Leopard 2.

Суть заключалась в размещении пакета из широкой стальной пластины, слоя инертного наполнителя и стальной пластины меньшего размера. Такой пакет "отражающих листов" позволяет облегчить вес башни, при этом повысить её устойчивость к пробитию.

"Но это если всё сделано с умом. Дело в том, что в танке Leopard 2 данные пластины размещались под вариативным углом 70 градусов, в то время как в Т-72 пластины поставили под углом 90 градусов. Таким образом, при попадании в башню, под определённом углом, у боеприпаса была высокая доля вероятности пройти сквозь пластины без особых препятствий", — пишет эксперт.

Неудачное арсположение брони в Т-72

В результате, как подчеркивает Александр Коваленко, башню Т-72Б3 пробил выстрел РПГ-7, причем попадание пришлось в динамическую защиту "Контакт-1". И ни пассивная броня, ни динамическая защита, не смогли предотвратить сквозное пробитие — кумулятивная струя "угадала" и беспрепятственно прожгла броню.

"А знаете, что самое интересное? У хвалённых и "не имеющих аналогов в мире" танках Т-90 и даже в модификации "М" и "Прорыв" компоновка "отражающих листов" аналогичная танкам Т-72Б. Ведь Т-90 это есть Т-72Б после дешёвой пластики и инъекций ботокса", — говорит Александр Коваленко о слабом месте новейших танков оккупантов.

Заметим, что как показывает исторический опыт в прямом столкновении в прямом столкновении с танками стандартов НАТО бронетехника оккупантов обречена на поражение.