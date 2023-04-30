Утонут в грязи? Какие танки хуже приспособлены к бездорожью – российские или западные

Кто получит преимущество при продолжении распутицы

Весенняя распутица остается главным фактором, который сдерживает ожидаемое контрнаступление ВСУ, ведь в остальном все уже практически готово.

"Телеграф" решил выяснить – какие танки, западные или российские, имеют больше проблем с передвижением в распутицу.

Танковое "сердце" – каким оно бывает

Современный танк конечно впечатляет массой, броней и оружием, но все это "мертво" без "сердца" танка – его двигателя, который и заставляет двигаться и воевать десятки тонн стали.

В целом танки имеют три типа танковых двигателей, со своими плюсами и минусами. Их три типа. Это бензиновый, который фактически не используется из-за большой опасности для машины и экипажа, дизельный и газотурбинный.

Сегодня именно дизельный двигатель используется во многих современных танках, хотя он и менее мощен чем газотурбинный, занимает больше места и весит больше, в нем более сложная система трансмиссии и он опасен для экипажа выхлопными газами.

В то же время дизельный двигатель куда экономичнее – потребляет примерно в 2 раза меньше топлива, чем газовая турбина, стоит топливо дешевле, менее пожароопасен, меньше нагревается и потому менее заметен для тепловизоров.

Пройдут оккупанты – пройдут и ВСУ

Именно дизельный двигатель используется практически на всех российских танках (кроме Т-80), а также на немецком "Леопарде". При этом мощность двигателя у них различна.

К примеру, на Т-72 и Т-90 оккупантов это 840 и 1000 лошадиных сил соответственно, а у "Леопарда" — 1500.

Леопард преодолеет грязь

Правда нельзя сказать, что благодаря превосходству в 1,5 раза по количеству "рабочих лошадок" немецкий танк имеет настолько же более высокую проходимость, ведь масса боевых машин тоже разная.

К примеру, Т-72 и Т-90 имеют массу без дополнительного оборудования, в виде наваренной динамической защиты в пределах 42-45 тонн, то есть их двигатели могут быть менее мощными.

В то же время при примерно 60 тоннах веса Leopard 2A5, его мощность двигателя в 1500 "лошадок" дают даже запас, ведь для 45 тонн Т-90 хватает мощности в 1000 л. с., превышая его массу на 15 тонн или примерно 35%, "сердце" западной "кошки" имеет еще 15% запас для преодоления бездорожья или наращивания массы за счет, скажем, дополнительной брони.

Проще говоря, там, где сможет пройти российский танк, там гарантированно пройдет и "Леопард", а может даже и там, где оккупанты не пройдут.

Американские "Абрамсы" также имеют двигатель мощностью в 1500 л. с., правда газотурбинный, и в среднем чуть массивнее "Леопарда", но в целом также маловероятно что у них возникнут проблемы там, где сможет пройти немецкий танк.

С другой стороны, проблемой может стать то, что газовая турбина потребляет больше топлива чем дизельный двигатель, и попадая в бездорожье "Абрамс" может израсходовать его еще больше, что сильно ограничит возможности танка по дальности.

Двигатель сильнее, гусеницы шире

Другим важным фактором влияющим на проходимость является ширина гусениц танка. Здесь действует простой физический принцип — более широкие гусеницы позволяют лучше распределять массу танка на почву. В то же время узкие гусеницы ухудшают проходимость даже более легких танков.

В этом смысле важна пропорция между толщиной гусениц, их массой и мощностью двигателя, и тут более широкие гусеницы и мощные двигатели танков НАТО дают им преимущество. Особо выигрывает тот же "Абрамс", чей газотурбинный двигатель весит заметно меньше дизельных "Леопарда" или российских.

О том, как может выглядеть реальное боевое столкновение западных и российских танков "Телеграф" уже писал.