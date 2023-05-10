"Град" по-румынски впервые в Украине – появились кадры работы РСЗО APR-40

Система имеет ряд отличий от советского Града

В Украине впервые засветилась румынская версия 122-мм РСЗО "Град" — APR-40, о поставках которой официально нигде не говорилось.

Видео с РСЗО появилось в соцсети Twitter на странице Ukrainian Front, также уточняется, что число переданных РСЗО неизвестно.

В целом, APR-40 является лицензионной версией советского РСЗО "Град", но имеет ряд отличий:

шасси представлена румынским грузовым авто DAC;

APR-40 несколько моложе, она была принята на вооружение в 1978 году, а "Град" в 1960-м;

стрельба возможна как из кабины, так и с дистанционного пульта на дальности 50 метров от пусковой установки;

более мощный двигатель дает установке большую скорость – до 85 км/ч по шоссе против 75 км у "Града".

В боевом смысле APR-40 идентична "Граду" и имеет дальность стрельбы до 20 км при использовании обычных, и до 40 км с использованием специальных снарядов, а сам залп осуществляется за 30 секунд.

Общее количество подобных РСЗО составляет 134 единицы.

Также Румыния имеет модернизированный вариант данного реактивной системы залпового огня – Larom. Ее отличие – возможность использования ракет 2 калибров – 122 и 160-мм благодаря установке двух пусковых контейнеров.

Недавно на вооружении ВСУ был замечен и чешский вариант "Града" — РСЗО BM-21 MT на шасси грузового автомобиля Tatra T815-7T3R2T с полным приводом. Система обладает новейшей системой управления огнем с современной электроникой и баллистическим калькулятором, позволяющим вести точный огонь.