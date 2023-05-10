Что делать, если телефон не включается: простой пошаговый алгоритм
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Смартфон может не подавать признаков жизни по разным причинам, но простые шаги помогут исправить ситуацию
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда смартфон не включался. В таком случае не стоит паниковать, а важно проделать несколько простых шагов, которые вернут гаджет к жизни.
Что делать, если мобильный телефон не включается? Ответ дают эксперты pcmag.com.
Если ваш смартфон не включается, то следуйте этому алгоритму:
- Попробуйте включить устройство с помощью голосового помощника. Зажмите кнопку включения еще раз. Если вы чувствуете вибрацию или слышите звуки, но экран остается черным, возможно, телефону просто требуется замена дисплея.
- Проверьте, нет ли на гаджете повреждений. Экран треснул, вздулась батарея, в слоте воде… Вариантов поломок масса. В таком случае придется идти в ремонт.
- Подключите телефон к сети. Возможно, ваш смартфон просто нуждается в зарядке. Не лишним будет проверить зарядное устройство и зарядный порт на самом смартфоне.
- Выполните перезапуск гаджета. Для каждой модели телефона существует свою инструкция. Чаще всего это комбинация нажатий кнопки громкости и блокировки. Попробуйте их удерживать одновременно или зажмите поочередно, пока экран не выдаст панель настроек.
- Восстановите заводские настройки. Для этого следует подключить телефон к компьютеру и выберите "Режим восстановления", далее следуйте инструкциям на экране.
- Обновление прошивки. Для каждого типа устройства предусмотрен отдельный алгоритм, поэтому лучше найдите инструкцию в Google конкретно для вашей модели телефона.
- Если ни один из шагов не решил проблему, стоит обратиться в технический сервис. Специалисты обследуют вашего "пациента" и "вылечат".
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