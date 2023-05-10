Что делать, если телефон не включается: простой пошаговый алгоритм

Смартфон может не подавать признаков жизни по разным причинам, но простые шаги помогут исправить ситуацию

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда смартфон не включался. В таком случае не стоит паниковать, а важно проделать несколько простых шагов, которые вернут гаджет к жизни.

Что делать, если мобильный телефон не включается? Ответ дают эксперты pcmag.com.

Если ваш смартфон не включается, то следуйте этому алгоритму:

Попробуйте включить устройство с помощью голосового помощника. Зажмите кнопку включения еще раз. Если вы чувствуете вибрацию или слышите звуки, но экран остается черным, возможно, телефону просто требуется замена дисплея.

Проверьте, нет ли на гаджете повреждений. Экран треснул, вздулась батарея, в слоте воде… Вариантов поломок масса. В таком случае придется идти в ремонт.

Подключите телефон к сети. Возможно, ваш смартфон просто нуждается в зарядке. Не лишним будет проверить зарядное устройство и зарядный порт на самом смартфоне.

Выполните перезапуск гаджета. Для каждой модели телефона существует свою инструкция. Чаще всего это комбинация нажатий кнопки громкости и блокировки. Попробуйте их удерживать одновременно или зажмите поочередно, пока экран не выдаст панель настроек.

Восстановите заводские настройки. Для этого следует подключить телефон к компьютеру и выберите "Режим восстановления", далее следуйте инструкциям на экране.

Обновление прошивки. Для каждого типа устройства предусмотрен отдельный алгоритм, поэтому лучше найдите инструкцию в Google конкретно для вашей модели телефона.

Если ни один из шагов не решил проблему, стоит обратиться в технический сервис. Специалисты обследуют вашего "пациента" и "вылечат".

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