Точнее "Града": на передовой появилась РСЗО из Турции?

Турецкая РСЗО может тайно сражаться на Донбассе

На Донбассе ВСУ могут использовать турецкую систему реактивного залпового огня T-122 Sakarya, о поставке которой в Украину нет открытых данных.

Об этом пишут Telegram-каналы российских пропагандистов, утверждающих, что они были применены в районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области.

Якобі осколки снарядов от Т-122

Систему якобы опознали по размеру взрывателя реактивного снаряда, который больше советского/чешского/болгарского, а сам снаряд имеет коричнево-красный окрас, тогда как советские — серые, чешские — песчаные.

РСЗО T-122 Sakarya была создана на базе системы "Град" и имеет также 40 направляющих для пуска 122 мм реактивных снарядов. В то же время система размещена на шасси немецкого грузовика MAN, что улучшает ее проходимость.

Турецкая реактивная система имеет несколько вариантов собственных снарядов с дальностью от 20 до 40 км, а один вариант имеет кассетную часть и бьет на расстояние до 30 км. Но может также использовать и стандартные снаряды к "Граду".

Осколочно-фугасные снаряды Т-122 имеют заряд взрывчатки от 4 до 6,5 кг и дают от 2400 до 5500 осколков с радиусом поражения от 20 до 40 метров. Есть также вариант для поражения техники, имеющий более 50 элементов кумулятивно-осколочного и зажигательного действия.

В целом залп пакета из 40 снарядов РСЗО накрывает площадь 500 на 500 метров.

Но главное отличие Т-122 — ее система управления огнем, автоматически рассчитывающая данные для залпа, обеспечивающая стрельбу одиночными или всем пакетом и хранящая в памяти данные о 20 целях.

В целом турецкий "Град", если он действительно используется ВСУ, что официально никак не подтверждено, куда лучше румынского варианта установки APR-40. Его поставка также не подтверждена официально, но есть видео использования их ВСУ.