Бизнес на спецтехнике: в россии возник скандал из-за военного оборудования

Оккупантам не хватает даже лопат

В российских СМИ разгорается скандал из-за нехватки специальной и транспортной инженерной техники, которую приходится покупать. И в то же время коммерческие фирмы продают такую технику с военной консервации.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский пропагандист Андрей Медведев, с удивлением обнаруживший, что некая фирмы "Росрезервы.РФ" через интернет открыто продает военную технику с консервации.

Пропагандист возмущается, что из-за нехватки специальной и другой механизации окопы на передовой роют вручную, в то время как военную технику, да еще и с консервации, продают.

"А что ещё можно купить? Что ещё готовы продать? А почему нельзя такую технику с хранения сразу отправлять на фронт? Кто подобное решение должен принять? Сколько у нас вообще всего на хранении есть, чего не хватает бойцам? И главное, почему это не передают фронту, а продают в тылу?", — задает вопросы пропагандист.

Отметим, что в сети легко можно найти и другие объявления о продаже подобной спецтехники. Например, новую полковую землеройную машину для рытья траншей и окопов ПЗМ-2 на базе колесного тягача Т-155 можно заказать за 2,7 млн рос. руб. (1,25 млн грн).

Напомним, что ранее российские пропагандисты обеспокоились поставками ВСУ инженерной и специальной техники, которая нужна для начала контрнаступления.