Китайский "Тигр" для кадыровцев: Китай поставил оккупантам боевую технику

Кадыровцы похвастались картонным броневиком

На вооружении подразделения оккупантов "Ахмат", состоящего из кадыровцев, "засветилась" китайская боевая техника – легкие колесные бронетранспортеры China Tiger, которые производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Эти БТРы появились на видео, демонстрировавшем специальную боевую технику кадыровцев, размещенном в Telegram-канале рамзана кадырова.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сам кадыров вскрыл первый факт использования российскими силовыми структурами китайской военной техники

"Последствия от такой продажи для Китая могут быть весьма неприятными, ведь Запад за помощь Пекина россии не останется в стороне и санкции не заставят себя долго ждать. Но всё же, я не думаю, что КНР стала бы себя так подставлять, прямой продажей бронеавтомобилей кадырову, а потому, это могла быть перепродажа. Например, бронеавтомобили China Tiger используют силовики в Таджикистане", — подчеркивает эксперт.

Китайские БТР

Сам China Tiger — это четырехколесный транспорт на базе грузового авто, у которого все колеса ведущие, то есть, он имеет высокую проходимость. Его особенностями являются:

вместимость – до 11 человек, включая два члена экипажа и девять десантников;

высокая скорость – до 115 км/ч по шоссе;

хорошая дальность хода – 500-600 км на одной заправке;

небольшой вес – порядка 6,5 тонн.

Впрочем, небольшой вес и высокая скорость имеют обратную сторону — China Tiger довольно слабо вооружен, может иметь пулемет калибра от 7,62 до 12,7 мм или 30 мм пушку, но главное, он слабо бронирован и может выдержать разве что пулю калибра 7,62 мм.

Все это делает China Tiger далеко не лучшим вариантом для использования на передовой, поскольку он может быть легко выведен из строя или уничтожен. Благодаря высокой скорости, такую технику уместнее использовать в качестве разведывательной, патрульной или медицинской.

Вероятно, рамзан кадыров решил подтвердить такой "мощью" недавнее заявление о готовности перебросить своих наемников в Белгородскую область для противостояния Русскому добровольческому корпусу и Легиону "Свобода России".