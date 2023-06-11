Как определить, какие программы "убивают" заряд телефона: пошаговая инструкция

Простой алгоритм поможет найти "приложения-вампиры" на вашем гаджете

Чем дольше мобильный телефон может сохранять заряд, тем лучше для пользователя. Больше всего разряжают батарею гаджета приложения, в том числе много популярных программ типа Facebook. Узнать, какие именно приложения поглощают энергию аккумулятора, очень просто.

Чтобы определить программы, разряжающие телефон, выполните простой алгоритм. Пошаговой инструкцией поделилось издание The Sun.

Работа в фоновом режиме, активность служб определения местоположения, слишком много уведомлений и виджетов — причины, по которым приложения могут отрицательно повлиять на состоянии батареи. Но есть способ обнаружить так называемые приложения-вампиры, которые "крадут" проценты заряда Android.

Как узнать, какие приложения больше всего разряжают телефон:

Откройте "Настройки". Перейдите в "Аккумулятор". Нажмите "Использование батареи": вы увидите список всех установленных вами приложений, а также процент заряда батареи, который они использовали за последние 24 часа.

Так, некоторые программы могут потреблять огромное количество энергии — обычно это двузначные цифры использования батареи. В таком случае стоит обновить приложение. Если ситуация остается такой же, то по возможности удалите программу.

Кроме того, вы можете принудительно остановить приложение, что остановит всю фоновую активность программы. Это легко сделать на странице "Использование батареи". Коснитесь "тяжелого приложения" и нажмите "Принудительно остановить".

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