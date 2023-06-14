Самый крупный калибр морпехов ВСУ: какое оружие наводит страх на оккупантов

Самое крупнокалиберное оружие пехоты бьет оккупантов несмотря на возраст

В ходе контрнаступления ВСУ украинские военные используют много различных видов оружия и, наверно, самый мощный из них – раритетный 240 мм миномет М-240 производства 1950-х годов.

Об использовании этого оружия на своей странице в Facebook сообщают Военно-морские силы ВСУ, отмечая что такой миномет имеется на вооружении 35-й бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского.

"Называем мы его – орудие "Судного дня". Этот миномет творит чудеса. Наша пехота очень довольна, ребята говорят: когда вы работаете, мы отдыхаем", – говорит один из минометчиков, в марте 2022 года добровольно вступивший в ВСУ.

Миномет М-240 был разработан в 1944-1949 годах, а в 1950-м поступил на вооружение Советской армии. Данный образец является самым крупным калибром среди минометов, что имеет как плюсы, так и минусы.

Так, к недостаткам можно отнести, прежде всего, большой вес – 4210 килограммов в походном положении, что требует для транспортировки гусеничного тягача или грузового автомобиля. Сейчас эта проблема решается с помощью установки миномета на шасси МТ-ЛБ, так появился самоходный миномет "Тюльпан". Последний стоит на вооружении оккупантов и часто уничтожается бойцами ВСУ. Уже известно об уничтожении более 10 единиц такой техники.

К плюсам же М-240 относится крупный калибр и мощное огневое воздействие, оказываемое на противника миной весом в 130 кг с 32 кг взрывчатки в ней. Данная мина бьет на дальность до 9600 метров, но существует активно-реактивная мина весом в 228 кг, способная ударить на расстояние до 19 км.

Наконец, существует ядерная минометная мина 3БВ4 мощностью в 2 кт (эквивалент 2000 тонн тротила), правда, ее на вооружении ВСУ нет.

Большой вес М-240 предъявляет особые требования к боевой подготовке расчета, ведь развернуть миномет для стрельбы, а потом быстро собрать его — требует хорошей подготовки, и она у наших бойцов есть.

А тем временем оккупанты, стремясь увеличить свою огневую мощь, создают все более странные гибриды боевой техники.