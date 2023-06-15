"Увидит" врага за 400 километров: Нидерланды дадут Украине важную технику

Новая техника способна здорово улучшить работу ПВО ВСУ

Украина может получить от Нидерландов четыре радара VERA-EG, которые стоят 150 млн евро. Эту поставку готово оплатить министерство обороны этого европейского государства.

Как сообщает сайт Defence.ua, производством радаров займется чешская компания Era, а их покупку оплатят голландцы.

По принципу действия радар VERA-EG похож на украинскую РЛС "Кольчугу" — обозревая горизонт перед собой на 120 градусов, станция способна засекать радиосигналы на дальности до 400 километров. По этим данным радар может распознать обнаруженный объект, его курс, скорость и высоту, то есть фактически провести точную радиоразведку.

Все это происходит в автоматизированном и совершенно пассивном режиме, незаметном для врага. Хотя дальность работы станции задекларирована на расстояние до 400 км, на нее влияет ряд факторов: высота цели, радиогоризонт, мощность излучения и т.д.

Полученные данные VERA-EG может передать на другие радары, например, входящие в состав систем ПВО, которые уже и будут сбивать обнаруженные чешскими РЛС цели. Все это несколько усложняет процесс уничтожения засеченных объектов, но возможности их обнаружения в сотнях километрах дают неплохой резерв времени.

А тем временем семь стран выделят 107,5 млн евро для покупки Украине средств ПВО.