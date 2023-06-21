Надежный, как каменный бастион, и опасный, как "Град": украинское оружие громит оккупантов

Чем так хорош украинский Град

В сети появились кадры боевой работы редкой украинской реактивной системы залпового огня "Бастион-01". Сразу две такие РСЗО ведут огонь по оккупантам на Донецком направлении.

Видео их боевого применения показали на Telegram-канале "Оперативный ВСУ", еще раз подчеркнув редкость наличия кадров и использования этих РСЗО.

Бастион-01

"Бастион-01" — это украинская модификация еще советской РСЗО калибра 122 мм "Град", разработанной в 1960-х годах. Но несмотря на возраст, система зарекомендовала себя как надежное и мощное оружие, эффективное в умелых руках.

Основное отличие "Бастиона-01" от "Града" — использование украинского грузовика КрАЗ в качестве шасси для пусковой установки вместо советского "Урала". Отечественный грузовик куда лучше "Урала" работает в экстремальных природных, климатических и дорожных условиях. Ему не страшны температуры от -50 до +60 °C, высота до 5 тыс. м над уровнем моря, водные преграды глубиной до 1,5 м и снежный покров до 0,6 м. КрАЗ оборудован системой централизованной подкачки шин, обеспечивающей высокую проходимость по грунтам с низкой несущей способностью. РСЗО способна передвигаться со скоростью 85 км/час по шоссе на дальность до 500 км.

В боевом отношении "Бастион-01" в целом идентичен "Граду" — имеет 40 направляющих для ракет, бьющих на дальность от 20 до 40 км, в зависимости от типа боеприпаса. В целом он похож на другую украинскую РСЗО — "Верба".

Кроме первого "Бастиона", есть и его улучшенная версия – "Бастион-02", которая вооружена двумя ПЗРК для защиты от удара с воздуха, но главное, имеет систему быстрой перезарядки, когда все 40 ракет заряжаются всего за две минуты.

Помимо полноценных РСЗО, у украинских воинов есть и более мобильные, и портативные РСЗО, такие как хорватские RAK-SA-12.