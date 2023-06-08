Украинские пограничники испытали в деле хорватскую РСЗО (видео)

Система может оказаться незаменимой для некоторых операций ВСУ

Полученные весной реактивные системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, которые поступили на вооружение Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), вероятно, прошли "обкатку" в условиях полигона и скоро попадут на фронт.

Фотографии стреляющих РСЗО в своем Telegram-канале разместила ГПСУ, на них видны залпы 128 мм реактивных снарядов установки. Также системы имеются на вооружении штурмовой бригады ГПСУ "Сталевий кордон".

РСЗО RAK-SA-12

РСЗО RAK-SA-12 не похожа на привычную систему "Град" и ее многочисленные разновидности. Так, если "Град" имеет направляющие для пуска 40 ракет калибра 122 мм, то у РАКа их всего 12, да и калибр чуть по больше – 128 мм. Но главное, что эти 12 направляющих монтируются не на базе грузового авто, а на станке-прицепе.

Пуск ракеты

Подобное решение имеет как плюсы, так и минусы. К негативам можно отнести в три раза меньшее количество ракет в одном залпе и то, что установку нужно буксировать. К позитивам — легкость подобного прицепа (всего 960 кг), что позволяет перевозить его не только грузовым, но даже легковым автомобилем повышенной проходимости. Последнее очень полезно для небольших подразделений, выполняющих рейдовые или диверсионные операции.

Боеприпасов на подготовку не жалеют

Так, легковому внедорожнику проще по грунтовой дороге зайти врагу в тыл или во фланг с РСЗО весом менее одной тонны. После этого всего 90 секунд уйдут на развертывание системы (210 секунд — если нужно сперва зарядить РСЗО) и нанесение удара по противнику с расстояния от 800 метров до 8 километров. При этом БПЛА может вести корректировку огня. Установка способна за 10 секунд выпустить все 12 ракет, после чего за минуту собрать РСЗО и покинуть огневую позицию, не дожидаясь ответного удара.

А тем временем ВСУ продолжают получать самые современные РСЗО стандарта НАТО, способные бить на расстояние до 80 км.