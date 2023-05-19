Запас карман не тянет. Норвегия даст Украине новую партию мощного оружия, которое уже есть у ВСУ

Системы реактивного огня особенно полезны в условиях бездорожья

В ближайшее время Украина получит от Норвегии новый пакет военной техники, в который войдут три радара артиллерийской разведки ARTHUR и еще 8 реактивных систем залпового огня М270.

Об этом сообщило министерство обороны Норвегии в четверг, 18 мая.

Вооруженные силы Украины давно пользуют разработанные в Соединенных Штатах РСЗО. Из них более известна колесная установка М142 HIMARS, хотя гусеничная "сестра" М270 MLRS в чем-то даже мощнее "Химарса".

Так, М270 постарше (производство началось в 1980 году, М142 — в 2000-м), передвигается на гусеничной базе американской платформы Bradley, что позволяет ей преодолевать даже бездорожье, правда, делает ее более дорогой в эксплуатации.

Но главное преимущество М270 в том, что она может выпустить 12 ракет калибра 220 мм, в то время как HIMARS — только шесть. Правда, М142 может стрелять ракетой ATACMS на расстояние до 300 км, а М270 такой возможности лишен и дальность его стрельбы ограничивается 80 км. Впрочем, поскольку Украина пока так и не получила дальнобойные американские ракеты, это сложно назвать недостатком. Скорее напротив, бо́льшая проходимость на гусеничном ходу делает М270 от Норвегии еще более ценными.

Также ВСУ получат радары ARTHUR для контрбатарейной борьбы, которые позволят засекать вражеские артиллерийские позиции и наводить на них свою артиллерию.