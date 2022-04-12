Норвегия думает дать Украине оружие, которое "переломит ход войны"
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Речь о системах залпового огня, ПВО и противокорабельных ударных ракетах.
Правительство Норвегии рассматривает возможность передать Украине американские реактивные системы залпового огня, хранящиеся в стране с 2005 года.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат норвежского парламента Ола Елвествуен.
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"В Норвегии есть реактивные системы залпового огня М270, они находятся на хранении с 2005 года. Я считаю правильным изучить возможности их предоставления Украине", — заявил норвежский политик.
- M270 MLRS — американская реактивная система залпового огня, предназначенная для выполнения в любое время суток и при различных погодных условиях боевых заданий по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций на расстояниях более 30 км районов сосредоточения войск и боевой техники, ствольной и реактивной позиций артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны и т.д.
По словам Елвествуена, западные страны, особенно из состава НАТО, должны существенно увеличить военную помощь для Украины, которая противостоит российским оккупантам. Депутат ранее говорил о том, что Норвегии следует отдать украинской армии системы противовоздушной обороны NASAMS и новейшие норвежские противокорабельные ударные ракеты Naval Strike Missile.
По мнению норвежского политика, противокорабельная ударная ракета NSM может переломить ситуацию в ходе войны России против Украины. А норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS укрепят противовоздушную оборону нашей страны.
Следует отметить, что 30 марта Норвегия передала Украине две тысячи гранатометов M72. Кроме Норвегии, M72 Украине передала и Дания – 2700 штук.
Напомним, что с оружием Украине помогла и Австралия, передавшая 20 бронемашин Bushmaster для украинской армии. Кроме того, Словакия 8 апреля официально подтвердила, что предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может получить около сотни самоходных гаубиц марки Panzerhaubitze 2000 и дополнительные зенитные комплексы Starstreak.
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