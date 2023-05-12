Лучшее средство против вражеской пехоты: ВСУ используют хорватские реактивные минометы (видео)

Такой вид вооружения может стать лучшим против пехотных штурмов российских захватчиков

Украинские защитники имеют на вооружении большое количество разной техники, которую нашей стране передали партнеры. В их число входят также и 128-мм прицепные РСЗО типа RAK-SA-12 производства Хорватии. Эта система является чем-то средним между "классическим" минометом 120-мм и легкой гаубицей 105-мм, но она способна всего за 10 секунд стрельбы устроить российским оккупантам сразу 12 неожиданных "подарков".

Об этом пишет украинский военный портал Defense Express, сообщая, что в конце апреля Государственная пограничная служба Украины показала RAK-SA-12, которые получила от Хорватии.

Фото - Госпогранслужба

Реактивные системы залпового огня в данном случае имеют 12 направляющих, из которых можно отстреливать реактивные снаряды с темпом 1 ракета в 1 секунду или же залп в 12 снарядов за 9,6 секунды.

Фоото - Agencija Alan

Хорватские RAK-SA-12 являются реактивными минометами, которые могут стать лучшим вооружением против пехотных штурмов российских оккупантов.

Характеристики

масса полностью снаряженного RAK-SA-12 — 960 кг;

дальность стрельбы из RAK-SA-12 — от 800 до 8000 метров;

для развертывания на позиции уже заряженной такой РСЗО — до 1 мин 30 секунд;

для развертывания с дозарядкой – до 3 мин 30 сек,

для сворачивания с боевой позиции – до 1 минуты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила от Великобритании необходимые ей ракеты Storm Shadow, благодаря которым наши защитники могут устраивать оккупантам в Крыму неожиданные "сюрпризы".