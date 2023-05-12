Лучшее средство против вражеской пехоты: ВСУ используют хорватские реактивные минометы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1316
Такой вид вооружения может стать лучшим против пехотных штурмов российских захватчиков
Украинские защитники имеют на вооружении большое количество разной техники, которую нашей стране передали партнеры. В их число входят также и 128-мм прицепные РСЗО типа RAK-SA-12 производства Хорватии. Эта система является чем-то средним между "классическим" минометом 120-мм и легкой гаубицей 105-мм, но она способна всего за 10 секунд стрельбы устроить российским оккупантам сразу 12 неожиданных "подарков".
Об этом пишет украинский военный портал Defense Express, сообщая, что в конце апреля Государственная пограничная служба Украины показала RAK-SA-12, которые получила от Хорватии.
Реактивные системы залпового огня в данном случае имеют 12 направляющих, из которых можно отстреливать реактивные снаряды с темпом 1 ракета в 1 секунду или же залп в 12 снарядов за 9,6 секунды.
Хорватские RAK-SA-12 являются реактивными минометами, которые могут стать лучшим вооружением против пехотных штурмов российских оккупантов.
Характеристики
- масса полностью снаряженного RAK-SA-12 — 960 кг;
- дальность стрельбы из RAK-SA-12 — от 800 до 8000 метров;
- для развертывания на позиции уже заряженной такой РСЗО — до 1 мин 30 секунд;
- для развертывания с дозарядкой – до 3 мин 30 сек,
- для сворачивания с боевой позиции – до 1 минуты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила от Великобритании необходимые ей ракеты Storm Shadow, благодаря которым наши защитники могут устраивать оккупантам в Крыму неожиданные "сюрпризы".