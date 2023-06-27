У ВСУ появился необычный Т-72: в чем особенность танка (видео)

Танк получил украинское оборудование, спасшее уже немало машин в боях

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение довольно необычную модификацию советского танка Т-72. Сегодня эту технику активно осваивают экипажи, которые потом поведут ее в бой.

Об этом сообщается на странице Facebook бригады. Особенное внимание в учебе уделяется взаимодействию экипажей, наблюдению за полем боя, выявлению целей и быстрому нанесению ударов по ним.

Как пишет портал "Милитарный", перед передачей в бригаду танки Т-72 прошли серьезную модификацию. В частности, на них усилена защита в виде контейнеров навесной динамической защиты "Контакт-1" на бортах и ​​во фронтальной проекции корпуса и башни танка. Также в кормовой части бортов были установлены противокумулятивные решетки.

Такая защита позволяет выдержать обстрел большинства распространенных на фронте кумулятивных гранат — от РПГ-7 и советских ПТРК "Фагот".

С другой стороны, с танка сняли инфракрасный прожектор "Луна", выполнявший роль подсветки для устройств ночного видения, интегрированных в прицел наводчика и прибора наблюдения командира. Скорее всего, это связано с заменой старого советского прицела наводчика ТПН-1-49-23 на более современный украинский аналог с тепловизионной матрицей, вероятно, ТПН-1-ТБО.

Также "Милитарный" предполагает, что машины получили стандартный набор средств связи, представленные современной цифровой радиостанцией "Либідь-К-2РБ", а также комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS "Базальт".

Сам танк Т-72 был принят на вооружение ВС СССР в 1973-м году.

Напомним, что модернизация советских танков по современным требованиям уже не раз спасала украинские танки и их экипажи.