Бьет, как HIMARS, но дешевле: Украина получит суперточные снаряды из Германии

Данный боеприпас по своим показателям сегодня является лучшим в мире

В новом пакете военной помощи от Германии Украина может получить дальнобойные и высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano, способные бить на 80 км. Это равно показателям американской РСЗО HIMARS, а кое в чем даже лучше.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Украинский военный эксперт Андрей Харук в своем блоге более подробно рассказал о преимуществах Vulcano, сосредоточившись на его 155 мм версии, ведь такие же снаряды калибром в 76 и 127 мм производятся и для корабельных пушек.

По словам эксперта, 155 мм Vulcano начали разрабатывать еще в 1999-м году. Первые снаряды появились в 2012-м, еще какое-то время ушло на их испытания. В итоге появился боеприпас, имеющий ряд особенностей:

снаряд вышел подкалиберным, то есть, его боевая часть меньше диаметра ствола орудия в 155 мм, что с одной стороны увеличило дальность, с другой – уменьшило вес боеприпаса и взрывчатки, а значит и его мощность;

длина 155 мм снаряда Vulcano составляет 950 мм, вес — 36 кг, из которых 7,5 кг – это пластичная взрывчатка, точный тип которой неизвестен;

в зависимости от длины ствола дальность стрельбы 155 мм снаряда Vulcano составляет: от 36 (длина ствола 39 калибров) до 50 км (длина ствола 52 калибра) – для неуправляемого боеприпаса и 55 и 70 и даже 80 км (как у ракет GMLRS для РСЗО HIMARS) соответственно – для управляемого;

управляемый снаряд Vulcano имеет иннерционно-спутниковую систему наведения. Она может быть дополнена полуактивной лазерной системой – такой боеприпас обозначается GLR-SAL, правда его применение потребует подсветки цели – например, с беспилотника;

Номенклатура снарядов Vulcan

взрыватель снаряда имеет три режима – дистанционный (взрывается на высоте и осыпает врага сверху осколками – весьма удобно против пехоты в окопах), ударный (взрывается при попадании в цель) и ударный с замедлителем (пробивает цель и взрывается внутри);

снаряд дешевле своих аналогов и это, по мнению Андрея Харука, одно из главных преимуществ Vulcano. К примеру, его управляемый вариант GLR на 50% дешевле уже используемого ВСУ M982 Excalibur, стоящего 110 тысяч долларов в США и еще дороже – на экспорт. В то же время ракета GMLRS для РСЗО HIMARS с ее дальностью в 80 км и высокой точностью стоит еще дороже, но GLR Vulcano, имея такие же данные по дальности и точности, куда дешевле.

Ближайший аналог Vulcano – снаряд Assegai M2005 V-LAP калибра 155 мм производства ЮАР, способен бить максимум на 67 км. В результате немецкий Vulcano сегодня – лучший дальнобойный, высокоточный и дешевый снаряд в мире.

Тем временем в США анонсировали новый пакет военной помощи, куда войдут 30 уже известных БМП Bradley, 25 БТР Stryker и другое снаряжение.