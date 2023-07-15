60 лет в строю: какие БТРы Болгария может передать Украине

Техника хоть и не новая но имеет один плюс

ВСУ могут получить от Болгарии около 100 бронированных автомобилей, в основном БТРы, которые хранились на складах Министерства внутренних дел страны. Данная техника производства 1960-1970 годов никогда не использовалась и уже в 1980-х была перемещена на склады, где и хранится до сих пор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев. По его словам, решение об этом было вынесено на рассмотрение парламента.

Депутат не уточнил, какие именно образцы вооружения могут быть переданы, но вероятнее всего речь идет о БТР-60 советского производства, которые выпускали с 1960 по 1987 год. По данным западных военных экспертов, Болгария в 2016 году имела около 750 БТРов подобного типа. По разным оценкам, всего их было выпущено от 10 до 25 тысяч единиц.

Для современного поля боя БТР-60, несомненно, устарел – это 10-тонная машина с броней, способной остановить разве что пулю стрелкового оружия. При этом вооружен БТР двумя пулеметами, в том числе мощным 14,5-мм КПВТ, что частично компенсирует слабое бронирование.

При этом БТР-60 обладает неплохой маневренностью и скоростью, что и требуется для машин подобного типа, и может плыть со скоростью 10 км/ч.

"Отмечу, что БТР 1960-1970-х годов не самая лучшая техника из той, что мы получаем, но они не менее важны украинской армии чем Stryker или Bradley. Тем более, что у Украины есть весьма неплохие варианты модернизации данных машин", — подчеркнул военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как заметил Ивайло Мирчев, Украина приобрела у Болгарии оружия на 5 млрд левов, (около 2,8 млрд долл). Одним из примеров таких покупок можно назвать приобретение авиационных ракет С-8 производства компании Armaco.