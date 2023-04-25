Болгарский вклад в победу: ВСУ получили на вооружение новые ракеты

Новые ракеты можно использовать как в воздухе, так и на земле

На вооружении Воздушных сил ВСУ были появились авиационные ракеты С-8, которые можно применять для запуска с самолетов, вертолетов, а также катеров и БТР.

Об этом сообщают аналитики проекта Ukraine Weapons Warfare на своей странице в Twitter.

Как предполагают эксперты, скорее всего боеприпасы были произведены в Болгарии компанией Armaco.

Действительно, на сайте болгарской компании можно найти целый раздел, посвященный 80-мм авиационным неуправляемым ракетам, которые производятся компанией на продажу.

Надо сказать, что неуправляемая ракета С-8 была принята на вооружение в начале 70-х годов, но, несмотря на свой возраст, и сегодня оказалась очень эффективной, во многом благодаря большому количеству вариантов снаряжения.

Так, в состав С-8 входят боеприпасы осколочного, кумулятивного (против танков), бетонобойного, зажигательного, осветительного действия и даже для создания помех РЛС врага. На базе именно этого боеприпаса рф в 2019-м году создала "новую" ракету С-8ОФП предназначенная для поражения вражеской техники и личного состава.

Российский Бронебойщик

Однако базовым вариантом остается ракета С-8 с кумулятивной боевой частью, предназначенная для поражения вражеской техники.

Болгарская компания Armaco предлагает на продажу улучшенные версии С-8 КОМ, которая при общем весе в 11 кг несет около 1 кг взрывчатки и может пробить до 400 мм брони. Этого хватит для поражения устаревших российских танков вроде Т-55, Т-62 и любой другой техники. Также осколками ракеты можно уничтожить или вывести из строя личный состав.

Помимо кумулятивного типа снарядов С-8 компания Armaco производит и осветительные варианты под индексом ОМ.

В ВСУ еще в прошлом году придумали как можно использовать авиационные ракеты и создали импровизированные пусковые ракетные установки на базе пикапов.

Для защиты же своих позиций от ударов с воздуха ВСУ получили шведские ПЗРК RBS-70 бывший при своем создании уникальным оружием.