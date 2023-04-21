Наравне со "Стингером": Украина наконец получила важное оружие из Швеции

Новый ПЗРК сможет засекать цель на 40 км

Вооруженные силы Украины наконец получили важное оружие от шведских партнеров, которое было обещано еще осенью 2022-го года. Речь идет о переносном зенитно-ракетном комплексе RBS-70, оборудованном новым радаром.

Об этом сообщает сайт Defence.ua добавляя, что новое оружие получила новосозданная 88-я механизированная бригада ВСУ.

Созданный в конце 1970-х годов ПЗРК RBS-70 на момент своего появления был уникальным, ведь он являлся первым ПЗРК в мире с системой наведения по лазерному каналу. Он создавался не только как переносной, а с перспективной установить на колесное или гусеничное шасси.

Комплекс оказался настолько хорош в применении, что его постоянно модернизировали под новые вызовы и военные запрос. Например, пятое поколение RBS-70 NG обладает уже системой автоматического отслеживания цели и встроенным тепловизором. Данный ПЗРК способен своей ракетой, весом в 15 кг, сбивать цели на дальности до 9 км и высотах до 5 км.

Однако, кроме собственно ПЗРК, Швеция также поставила РЛС ближнего действия ПВО RS-70, которое значительно улучшает возможности комплекса. Так, радар, оборудованный 13-метровой "мачтой", может обнаруживать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 10 км.

Радар RS-70

Напомним, двумя днями ранее, 19 апреля, стало известно о прибытии в Украину самого современного американского ЗРК системы "Патриот".