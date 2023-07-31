EASE приглашает на встречу с соучредителем и СТО Uklon: как туда попасть и о чем будет идти речь?

3 августа в 18:30 в Киеве IT-комьюнити EASE проведет неформальную живую встречу с Виталием Дятленко, соучредителем и техническим директором компании Uklon, разработавшей одноименное приложение

Считается, что для технического директора IT-компании главное — иметь мощные Hard skills. Но в современном мире это уже не так – ему важно коммуницировать, презентовать, рекрутировать и даже быть немного психологом.

Поэтому 3 августа на Митап с Виталием Дятленко речь пойдет о том, как управлять и людьми, и сложными IТ-решениями одновременно. Виталий более 13 лет руководит разработкой крупнейшего Ride-hailing сервиса в Украине, прошел путь от небольшой команды до компании с более 500 сотрудниками, поэтому ему точно есть что сказать.

В частности, речь пойдет о:

почему СТО сегодня в первую очередь должно быть ментором и психологом (и где взять на это внутренний ресурс);

как пройти путь от команды в 10 человек до команды из 200 и больше коллег, масштабироваться и не сойти с ума;

какие 5 главных вызовов ожидают каждого технического менеджера (как их распознать, преодолеть и не разрушить команду);

почему правильный рекрутинг является важнейшей составляющей успеха.

Также организаторы обещают обсудить вопрос поиска нового СТО в Uklon — кем он должен быть?

Место проведения – City Zen Cafe (Большая Житомирская, 20). "Телеграф" — информационный партнер мероприятия.

Регистрация по ссылке: https://it-ease.com/events/mitap-z-vitaliiem-dyatlenko-sto-uklon/